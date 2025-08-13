Jorge Iggor deixa TNT Sports e acerta com a Globo para narrar no GE TV

Jorge Iggor será narrador da GETV, projeto do Grupo Globo dedicado para o Youtube - Foto: Reprodução / Instagram

Após 18 anos na TNT Sports, o narrador Jorge Iggor está de casa nova. Ele acertou com a Globo para ser uma das principais vozes da GE TV, novo canal esportivo que a emissora lançará no YouTube para concorrer com a Cazé TV.

Iggor comunicou sua saída à TNT Sports na última terça-feira, 12, surpreendendo colegas e direção da emissora. Ele era um dos principais nomes da empresa, atrás apenas de André Henning na hierarquia dos narradores da casa.

No novo projeto da Globo, Jorge Iggor será responsável por narrar transmissões esportivas importantes e também participará ativamente da divulgação do canal. Paralelamente, seguirá com seus projetos no YouTube, com incentivo da própria emissora.

O narrador iniciou sua trajetória televisiva em 2007, no então Esporte Interativo, e construiu carreira sólida em eventos como Champions League, Campeonato Paulista e produções originais da TNT Sports. Antes da TV, trabalhou em rádios no Rio de Janeiro.

Em nota, a TNT Sports agradeceu pelos “inestimáveis serviços prestados” e desejou sucesso na nova etapa.

"A TNT Sports confirma a saída de Jorge Iggor de seu quadro de talentos, após mais de 18 anos. A empresa agradece ao profissional pelos inestimáveis serviços prestados desde 2007, ano de criação do Esporte Interativo, que viria a se tornar a TNT Sports. Desejamos sucesso ao narrador nesta nova etapa de sua trajetória profissional", diz a nota.

O que é a GE TV?

A GE TV será o novo braço digital esportivo da Globo, com transmissões gratuitas no YouTube de eventos selecionados, aproveitando direitos já adquiridos pela emissora. A iniciativa é o primeiro grande investimento da emissora no ambiente esportivo digital, mirando o público que hoje consome conteúdo no streaming e redes sociais.

Este é o primeiro grande investimento do Grupo Globo no universo digital esportivo, refletindo o crescente interesse da emissora em plataformas online.