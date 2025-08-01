Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ESPORTES

Globo lança canal no YouTube para disputar audiência com a Cazé TV

GE TV é uma resposta direta a plataforma que revolucionou as transmissões

Por Marcello Góis

01/08/2025 - 11:42 h
Casimiro Miguel e Fred Bruno irão disputar a audiência na web por Cazé TV e GE TV
Casimiro Miguel e Fred Bruno irão disputar a audiência na web por Cazé TV e GE TV -

A Globo prepara o lançamento de um novo canal esportivo no YouTube, o GE TV (Globo Esporte TV). O projeto é uma resposta direta ao sucesso da Cazé TV, comandada pelo influenciador Casimiro Miguel, e deve estrear ainda em 2025, apostando em uma linguagem informal, programas ao vivo e transmissões esportivas gratuitas.

O canal utilizará a estrutura já existente do YouTube do Globo Esporte, que tem 6,2 milhões de inscritos, mas mudará o foco. Deixará de ser apenas um repositório de melhores momentos e passará a ter programação fixa, com eventos ao vivo e atrações inéditas. As informações foram divulgadas pelo jornalista Gabriel Vaquer da coluna F5.

O que se sabe até agora

A equipe do GE TV será formada por influenciadores digitais e jornalistas do site ge.globo, com pouco envolvimento de profissionais da TV aberta ou do SporTV. Fred Bruno, do Globo Esporte SP e apresentador do "Panela SporTV”, é um dos poucos nomes da televisão avaliados para participar.

A Globo estuda transmitir eventos ao vivo gratuitamente, como forma de atrair público jovem e competir com a audiência da Cazé TV. Uma das negociações em andamento é com a NFL, que pode ser exibida tanto no SporTV quanto na nova plataforma aos domingos.

Este é o primeiro grande investimento da Globo no universo digital esportivo, refletindo o crescente interesse da emissora em plataformas online. O projeto segue o modelo da Cazé TV, que revolucionou a forma como o esporte é consumido no Brasil através da internet.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia

Participe também dos nossos canais no WhatsApp, Instagram, X (antigo Twitter), YouTube e nosso grupo no WhasApp.

Canal do Instagram X Grupo de Notícias Youtube Canal A Tarde Google News

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Cazé TV DISPUTA GE TV Globo Plataforma

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Casimiro Miguel e Fred Bruno irão disputar a audiência na web por Cazé TV e GE TV
Play

Ex-jogador do Santos dá voadora em suposto ladrão; assista vídeo

Casimiro Miguel e Fred Bruno irão disputar a audiência na web por Cazé TV e GE TV
Play

Bahia se solidariza após acidente com ônibus de torcedores a caminho de jogo

Casimiro Miguel e Fred Bruno irão disputar a audiência na web por Cazé TV e GE TV
Play

VÍDEO: ônibus da Bamor capota na estrada a caminho do Recife

Casimiro Miguel e Fred Bruno irão disputar a audiência na web por Cazé TV e GE TV
Play

R$ 2,5 milhões depois: veja o que o Vitória decidiu fazer com ex-Cruzeiro

x