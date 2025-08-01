Globo lança canal no YouTube para disputar audiência com a Cazé TV

Casimiro Miguel e Fred Bruno irão disputar a audiência na web por Cazé TV e GE TV - Foto: Divulgação / Cazé TV / TV Globo

A Globo prepara o lançamento de um novo canal esportivo no YouTube, o GE TV (Globo Esporte TV). O projeto é uma resposta direta ao sucesso da Cazé TV, comandada pelo influenciador Casimiro Miguel, e deve estrear ainda em 2025, apostando em uma linguagem informal, programas ao vivo e transmissões esportivas gratuitas.

O canal utilizará a estrutura já existente do YouTube do Globo Esporte, que tem 6,2 milhões de inscritos, mas mudará o foco. Deixará de ser apenas um repositório de melhores momentos e passará a ter programação fixa, com eventos ao vivo e atrações inéditas. As informações foram divulgadas pelo jornalista Gabriel Vaquer da coluna F5.

O que se sabe até agora

A equipe do GE TV será formada por influenciadores digitais e jornalistas do site ge.globo, com pouco envolvimento de profissionais da TV aberta ou do SporTV. Fred Bruno, do Globo Esporte SP e apresentador do "Panela SporTV”, é um dos poucos nomes da televisão avaliados para participar.

A Globo estuda transmitir eventos ao vivo gratuitamente, como forma de atrair público jovem e competir com a audiência da Cazé TV. Uma das negociações em andamento é com a NFL, que pode ser exibida tanto no SporTV quanto na nova plataforma aos domingos.

Este é o primeiro grande investimento da Globo no universo digital esportivo, refletindo o crescente interesse da emissora em plataformas online. O projeto segue o modelo da Cazé TV, que revolucionou a forma como o esporte é consumido no Brasil através da internet.