Corinthians acusa Bahia, mas já foi alvo da mesma denúncia; relembre

Escudo do Corinthians - Foto: Divulgação | Nike

Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Oficialmente incomodado com a investida do Bahia no atacante Kauê Furquim, de 16 anos, o Corinthians acusou o Tricolor de aliciamento nesta quinta-feira, 14, mas já foi denunciado pelo mesmo motivo meses atrás, por supostamente 'roubar' um jogador do time sub-14 do Palmeiras.

O caso aconteceu em janeiro deste ano e contou com reclamação iniciada pelo Alviverde, que acusou o 'Timão de ferir o código de ética do Movimento dos Clubes Formadores do Futebol Brasileiro (MCFFB).

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O episódio ainda levou o Alvinegro a ser excluído da entidade que reúne dirigentes das categorias de base dos principais clubes do país e supervisiona as transferências de jovens jogadores. De acordo com a ESPN, o Corinthians se recusou a devolver o jogador ao Palmeiras após ser abordado pelo MCFFB.

Um pacto foi criado pelos membros da organização para que jogadores entre 10 e 14 anos não sejam transferidos a outros clubes. O Corinthians, portanto, teria descumprido uma regra que partiu dos próprios clubes, uma vez que não há lei específica sobre esse assunto no Brasil.

Uma nota oficial, inclusive, foi divulgada pelo Corinthians sobre o assunto, que revelou ter se "surpreendido" pela sua exclusão na organização e negou ter quebrado o código de ética da MCFFB.

Confira o pronunciamento oficial:

"O Sport Club Corinthians Paulista, por meio de sua diretoria de futebol de base, esclarece que foi surpreendido pela decisão arbitrária que resultou na exclusão do clube do Movimento dos Clubes Formadores (MCF). O Corinthians não reconhece os motivos alegados para essa exclusão e refuta categoricamente qualquer acusação de aliciamento de atleta.

O Clube ressalta que segue rigorosamente o código de ética do MCF e respeita todos os seus integrantes. Em 2024, atletas provenientes de clubes membros do movimento foram contratados, sempre em conformidade com os procedimentos estabelecidos para garantir relações éticas e transparentes entre as agremiações".

Em campo, Bahia e Corinthians se enfrentam no próximo sábado, 16, às 21h, na Neo Química Arena, em São Paulo, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Além disso, as equipes também se enfrentam no Brasileirão Feminino, pelo jogo de volta das quartas de final da competição. Na ida, o clube paulista venceu por 2 a 1, em jogo realizado em Aracaju.