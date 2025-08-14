Kauê Furquim reforça ambição do Bahia em ter a melhor base do Brasil

Kauê Furquim em treinamento pelo Corinthians - Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

O Bahia chegou à sua terceira grande contratação para as divisões de base na temporada nesta quinta-feira, 14, com o acordo para contratar Kauê Furquim, de 16 anos, do Corinthians. A contratação — que rendeu diversas reações internamente no clube paulista — é apenas um fio do sonho ambicioso do Tricolor para ter a melhor divisão de base do futebol brasileiro.

Além de investir no setor profissional, o Tricolor também fez aportes milionários na formação de atletas e, além de priorizar a captação de jovens jogadores e profissionais que são referências no âmbito, também tem se dedicado a contratar atletas de outros clubes para reforçar as categorias de base e alimentar o futuro do clube.

Antes pagar a multa rescisória de Kauê Furquim, avaliada em R$ 14 milhões, o Bahia também foi ao mercado da bola para acertar com o lateral-esquerdo Zé Guilherme, ex-Grêmio, e com o meia David Martins, ex-América-MG, que já estrearam pela equipe principal apesar da pouca idade.

A formação de jovens atletas é, inclusive, um dos medidores de sucesso do projeto a longo prazo do Bahia, como explicou Raúl Aguirre, CEO do clube baiano. De acordo com o dirigente, o objetivo é fazer o Esquadrão de Aço ter a melhor divisão de base do futebol brasileiro.

Uma das nossas missões é fazer o Bahia ter a melhor academia (divisão de base) do Brasil. Não é a segunda, não é a terceira, não é uma das melhores, é a melhor Raúl Aguirre - CEO do Bahia

Em dezembro de 2024, o Tricolor desembolsou em torno de R$ 12 milhões para ter David Martins, joia do América-MG, para inicialmente reforçar a equipe sub-20. O meia, que também joga como ponta, é titular da campanha da equipe no Campeonato Brasileiro da categoria e já fez três partidas sob o comando do técnico Rogério Ceni.

O jogador de 17 anos esteve em campo na goleada por 6 a 0 sobre o Colo Colo-BA, pelo Baianão, e nos jogos contra CSA e Confiança, pela Copa do Nordeste. Ao todo, o atleta atuou por 138 minutos no time profissional.

Em janeiro deste ano, o Bahia adquiriu 80% dos direitos do lateral-esquerdo Zé Guilherme, que estava integrando o elenco profissional do Grêmio desde 2023. Apesar de chegar para defender a equipe sub-20, o atleta esteve em campo nas vitórias sobre o CSA e Náutico, pela Copa do Nordeste com o time principal.

A estratégia azul, vermelha e branca

Os investimentos, contudo, não pararam nos jovens atletas, já que o Tricolor também trouxe outros profissionais para o setor. Em 2024, o clube baiano acertou a contratação de Marcelo Teixeira para ser o diretor executivo da base, que estava no Fluminense.

Pedro Miranda, que também passou pelo time carioca, também desembarcou em Salvador como novo coordenador metodológico da divisão de base. Vale mencionar que as movimentações não pararam por aí, já que o clube multiplicou o número de profissionais de captação — com margem para crescer ainda mais nos próximos anos de acordo com o GE.

"Bahia Vision é um projeto de dez anos para a base do Bahia. Um projeto que pode colocar o Bahia entre as principais potências para a produção de atletas do Brasil. Quando a gente chegou aqui eram 70 pessoas trabalhando na base, hoje são mais de 150. Em pouco tempo dobramos o número de pessoas", comentou Marcelo Teixeira em entrevista ao BahêaCast.



Boas intenções aliadas a um bom projeto costumam dar em resultado positivo, e eles já começaram a surgir no Bahia. Pivetes de Aço, o goleiro Arthur Jampa e os atacantes Ruan Pablo e Dell são figurinhas carimbadas na Seleção Brasileira sub-17 — com este último, inclusive, sendo convocado para os jogos preparatórios para Copa do Mundo da categoria.

"A base é calcada em projetos de médio e longo prazo. Você não estala o dedo e produz jogadores de Seleção. Hoje, mais ainda, o mercado mudou muito. Se a gente quer produzir atletas de Seleção, que é nosso objetivo aqui, a gente tem que captar esses meninos entre sete e 11 anos. Então estamos falando realmente de algo para o futuro do Bahia. O que estamos fazendo hoje é plantando as sementinhas, começando a regar, para colher lá na frente", completou o dirigente.