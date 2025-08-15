João Paulo é novo goleiro do Bahia após dívida perdoada ao Santos

O goleiro João Paulo chega a Salvador para reforçar o Bahia até junho de 2026. A negociação com o Santos envolveu perdão de dívida e opção de compra de R$ 11 milhões. - Foto: Raul Baretta/ Santos FC

O goleiro João Paulo já está em Salvador para assinar com o Bahia até junho de 2026. Em uma negociação conduzida rapidamente junto ao Santos, o Esquadrão ofereceu perdão ao clube paulista referente a uma dívida avaliada em cerca de 260 mil euros (R$ 1,6 milhão) como forma de agilizar os moldes de conclusão do negócio, uma vez que o goleiro Marcos Felipe está de saída do clube.

Entretanto, de acordo com informações do ge, o débito perdoado pelo Santos não foi revelado. Contudo, vale destacar que, de 2024 para a atual temporada, ambas as equipes realizaram duas importantes negociações: a ida de Jean Lucas ao Bahia e a de Thaciano ao Peixe. Conforme noticiado à época, a transferência de Thaciano foi tratada pelo Santos como uma compensação de dívida da negociação anterior — contemplando a transferência de Jean Lucas.

Além disso, é importante ressaltar que a liberação do goleiro por parte do Santos aconteceu após o clube garantir o recebimento de mais 30% dos direitos econômicos do jogador. Portanto, agora detentor de 100% dos direitos sobre o arqueiro, o clube paulista aceitou negociá-lo com o Bahia por empréstimo até 30 de junho de 2026, com opção de compra fixada no valor de 1,9 milhão de euros, equivalente a R$ 11 milhões, ainda segundo o ge.

João Paulo está à disposição de Ceni?

Apesar de já estar em território soteropolitano, o novo goleiro do Bahia ainda não foi anunciado pelo clube, muito menos teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Por isso, ainda não está à disposição do treinador Rogério Ceni.

No entanto, João Paulo demonstrou empolgação e não hesitou ao afirmar que se sente pronto para defender a camisa tricolor. Para estrear diante do Corinthians — que rompeu relações com o Bahia — neste sábado, 16, às 21h, na Neo Química Arena, o goleiro precisa ter seu nome publicado no BID até às 19h desta sexta-feira, 15, além de, claro, passar pelo crivo do comandante tricolor para assumir o posto de titular.