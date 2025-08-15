VALE CLASSIFICAÇÃO!
Corinthians x Bahia: onde assistir o jogão pelo Brasileirão Feminino
Mulheres de Aço querm fazer história lutam por vaga na semifinal
Por Marcello Góis
Corinthians e Bahia voltam a se enfrentar nesta sexta-feira, 15, às 21h, na Mercado Livre Arena Pacaembu, pelo jogo de volta das quartas de final do Campeonato Brasileiro Feminino.
No primeiro encontro, disputado em Aracaju, as Brabas venceram por 2 a 1 e agora jogam pelo empate para avançar às semifinais. Já as Mulheres de Aço, por sua vez, precisam de um triunfo por dois gols de diferença para garantir a vaga no tempo normal. Caso vença por apenas um gol, a decisão será nos pênaltis.
Situação do Corinthians
Com vantagem no placar agregado e apoio da torcida em São Paulo, o Corinthians chega confiante. O técnico Lucas Piccinato deve escalar força máxima, contando com nomes importantes como Duda Sampaio, Gabi Zanotti e Tamires para buscar mais uma classificação. A equipe é a atual pentacampeã e busca ampliar sua hegemonia na competição.
Situação do Bahia
As Mulheres de Aço vivem um momento histórico na temporada e chegam motivadas após boa campanha na Copa do Brasil Feminino. O time baiano aposta na velocidade de Rhaizza e no faro de gol de Giovanna para tentar surpreender fora de casa. O treinador Felipe Freitas também terá elenco completo à disposição para o confronto em São Paulo.
Onde assistir
SporTV(TV fechada) e Globoplay(Streaming)
Ficha técnica
Corinthians x Bahia - Quartas de final, jogo de volta
Data e horário: 15/08/2025, às 21h (de Brasília)
Local: Mercado Livre Arena Pacaembu, São Paulo (SP)
Corinthians: Nicole; Thais Ferreira, Érika e Mariza; Dayana Rodriguez, Duda Sampaio, Jaque Ribeiro e Gabi Zanotti; Tamires, Vic Albuquerque e Jhonson. Técnico: Lucas Piccinato.
Bahia: Yanne; Camila Santos, Tchula, Natalie Nalon e Aryane; Vilma, Suelen, Ju Oliveira e Rhaizza; Luana Rodrigues e Giovanna. Técnico: Felipe Freitas.
Árbitra: Deborah Cecilia Cruz Correia (ES)
Assistentes: Gizeli Casaril (SC) e Daniella Coutinho Pinto (BA)
VAR: Anderson da Silveira Farias (RS)
