DE SAÍDA

Marcos Felipe se despede oficialmente do Bahia: "Foi uma honra"

Goleiro de 29 anos foi emprestado para o clube turco Eyüpspor

João Grassi

Por João Grassi

15/08/2025 - 16:16 h
Marcos Felipe foi bicampeão baiano pelo Bahia em 2025
Marcos Felipe foi bicampeão baiano pelo Bahia em 2025 -

Anunciado como novo reforço do clube turco Eyüpspor nesta sexta-feira, 15, o goleiro Marcos Felipe se despediu oficialmente do Bahia através das redes sociais.

Em publicação no seu perfil oficial no Instagram, o atleta de 29 anos agradeceu à torcida tricolor e afirmou ter sido “uma honra” defender o Esquadrão de Aço nos últimos anos.

“Gostaria com o coração grato, dar um até breve ao Esporte Clube Bahia Saf, que fez parte da minha família. Entre erros e acertos eu nunca me senti sozinho aqui! Obrigado Deus, por me permitir viver o Bahia de perto! Valeu a pena cada segundo com vocês. Sigo na torcida por títulos porque essa torcida merece. Obrigado torcedor por cada mensagem e principalmente por abraçar minha família. Saiba que a recíproca é verdadeira, até porque a minha família viveu intensamente no dia a dia ser Bahia. Obrigado nação. Foi, é e sempre será uma honra vestir essa camisa”, declarou o arqueiro.

Com a camisa azul, vermelha e branca, Marcos Felipe disputou 147 partidas e venceu duas vezes o Campeonato Baiano (2023 e 2025). Foi titular na campanha do Bahia no Brasileirão de 2024, quando o clube retornou à Copa Libertadores após 36 anos.

Um sai, outro chega

Enquanto Marcos Felipe deixou oficialmente o Bahia por empréstimo, o novo goleiro tricolor já está em Salvador. João Paulo desembarcou na capital baiana durante a madrugada e já se colocou à disposição do técnico Rogério Ceni para atuar. No entanto, o atleta ainda não foi apresentado oficialmente.

