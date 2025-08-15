NÃO CURTIU
Cantor insinua plágio do Bahia após lançamento de camisa; entenda
Rapper Don L, de 44 anos, acusou o clube de copiar referências
Por João Grassi
Após o lançamento do terceiro uniforme do Bahia, inspirado no filme ‘Deus e o Diabo na Terra do Sol’ (1964), do cineasta baiano Glauber Rocha, o cantor Don L acusou o clube baiano de plágio.
Através das redes sociais, o rapper de 44 anos citou seu álbum ‘CARO Vapor II – qual a forma de pagamento?’ como uma referência utilizada pelo Bahia e não creditada.
“Liga noiz aí galera, paga uma publi, morder assim é feio @ecbahia e @pumabrasil”.
Don L até reconheceu a referência feita por ele ao mesmo filme de Glauber Rocha, mas exibiu peças de sua própria marca com símbolos de sóis, principal detalhe presente na nova camisa do Bahia.
O rapper ainda cantou um trecho da música ‘Bandido’, presente no novo álbum. O trecho foi o seguinte: “E o nego tropical marginal. Dela, dela. Diz se é dela é dela”, termo também usado na ação de marketing do Tricolor.
Sol do Bahia
Lançada em parceria com a marca Puma, o terceiro uniforme do Bahia tem cor predominante vinho e estampa com sóis amarelos. A camisa exalta a força criativa e a identidade cultural do estado e do Nordeste.
Baseado na campanha 'Bahia de Todas as Artes', o novo uniforme foi batizado de 'Sol do Bahia' e remete à luz intensa do sertão e simbologia da arte popular da região nordestina.
A camisa faz referência estética ao filme 'Deus e o Diabo na Terra do Sol', de Glauber Rocha. “Nosso terceiro uniforme é uma afirmação da força criativa da Bahia e do Nordeste. Queríamos algo que causasse impacto visual e trouxesse um discurso. A parceria com a Puma nos permitiu desenvolver algo provocativo e alinhado ao nosso tempo”, disse o diretor de Marketing do Tricolor, Rafael Soares.
