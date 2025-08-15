Menu
HOME > ESPORTES
NÃO CURTIU

Cantor insinua plágio do Bahia após lançamento de camisa; entenda

Rapper Don L, de 44 anos, acusou o clube de copiar referências

João Grassi

Por João Grassi

15/08/2025 - 18:17 h | Atualizada em 15/08/2025 - 18:31
Rapper Don L
Rapper Don L -

Após o lançamento do terceiro uniforme do Bahia, inspirado no filme ‘Deus e o Diabo na Terra do Sol’ (1964), do cineasta baiano Glauber Rocha, o cantor Don L acusou o clube baiano de plágio.

Através das redes sociais, o rapper de 44 anos citou seu álbum ‘CARO Vapor II – qual a forma de pagamento?’ como uma referência utilizada pelo Bahia e não creditada.

“Liga noiz aí galera, paga uma publi, morder assim é feio @ecbahia e @pumabrasil”.

Don L acusa o Bahia de plágio
Don L acusa o Bahia de plágio | Foto: Reprodução/Instagram

Don L até reconheceu a referência feita por ele ao mesmo filme de Glauber Rocha, mas exibiu peças de sua própria marca com símbolos de sóis, principal detalhe presente na nova camisa do Bahia.

Marcos Felipe se despede oficialmente do Bahia: "Foi uma honra"
Caio Alexandre projeta triunfo do Bahia sobre o Corinthians em SP
João Paulo é novo goleiro do Bahia após dívida perdoada ao Santos
Don L exibe peças lançadas com estética de sol
Don L exibe peças lançadas com estética de sol | Foto: Reprodução/Instagram
Don L exibe peças lançadas com estética de sol
Don L exibe peças lançadas com estética de sol | Foto: Reprodução/Instagram

O rapper ainda cantou um trecho da música ‘Bandido’, presente no novo álbum. O trecho foi o seguinte: “E o nego tropical marginal. Dela, dela. Diz se é dela é dela”, termo também usado na ação de marketing do Tricolor.

Sol do Bahia

Lançada em parceria com a marca Puma, o terceiro uniforme do Bahia tem cor predominante vinho e estampa com sóis amarelos. A camisa exalta a força criativa e a identidade cultural do estado e do Nordeste.

Baseado na campanha 'Bahia de Todas as Artes', o novo uniforme foi batizado de 'Sol do Bahia' e remete à luz intensa do sertão e simbologia da arte popular da região nordestina.

Terceiro uniforme do Bahia
Terceiro uniforme do Bahia | Foto: Divulgação/EC Bahia

A camisa faz referência estética ao filme 'Deus e o Diabo na Terra do Sol', de Glauber Rocha. “Nosso terceiro uniforme é uma afirmação da força criativa da Bahia e do Nordeste. Queríamos algo que causasse impacto visual e trouxesse um discurso. A parceria com a Puma nos permitiu desenvolver algo provocativo e alinhado ao nosso tempo”, disse o diretor de Marketing do Tricolor, Rafael Soares.

Don L EC Bahia Glauber Rocha plágio Terceiro uniforme

