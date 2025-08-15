Caio Alexandre projeta triunfo do Bahia sobre o Corinthians em SP

Caio Alexandre é peça fundamental no meio de campo do Bahia - Foto: Rafael Ribeiro / EC Bahia

O volante Caio Alexandre concedeu entrevista coletiva nesta sexta-feira , 15, e falou sobre o bom momento do Bahia projetando o duelo contra o Corinthians, neste sábado, 16, às 21h, na Neo Química Arena, pelo início do returno do Brasileirão.

O Tricolor está no G-4 e quer manter-se na parte de cima da tabela. Segundo Caio, vencer fora de casa é um passo fundamental para seguir entre os primeiros colocados.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

"A gente vai enfrentar um adversário muito difícil, que é o Corinthians, dentro da casa deles, mas a gente também sabe da nossa força. A gente sabe como o nosso grupo se preparou durante essa semana para que a gente possa fazer um grande jogo lá. E se Deus quiser sair com o triunfo, porque para se manter na parte de cima da tabela, a gente tem que vencer jogos fora de casa.", afirmou.

O jogador também comentou sobre o entrosamento com Jean Lucas e Everton Ribeiro. O trio chegou à marca expressiva de 100 partidas pelo Bahia. O camisa 19 mostra alegria com a marca e enaltece os companheiros.

"A gente fica muito feliz em alcançar a marca de 100 jogos com o Bahia. Temos uma amizade muito boa fora de campo e isso ajuda bastante. Existem muitos meios bons no país e nós somos um deles. Trabalhamos com humildade para manter o Bahia no mais alto nível", destacou.

O volante lamentou o desfalque de Everton Ribeiro contra o Corinthians, suspenso por acúmulo de cartões amarelos, mas demonstrou confiança nos substitutos.

"Com certeza é um desfalque muito grande para a gente. É o nosso capitão, é a nossa referência técnica na equipe. É um cara que agrega muito para o nosso jogo, agrega muito para o meu jogo também. É um cara que gosta muito de jogar perto, tem uma facilidade muito grande de resolver partidas para nós. Então é um desfalque importante, mas eu acho que quem entrar também vai dar conta do recado. Temos grandes jogadores de alta qualidade aqui também que podem suprir a ausência dele para que a gente possa fazer um grande jogo lá no sábado.", afirmou.

O torcedor do Bahia mais desconfiado recorda da queda de rendimento do time no segundo turno de 2025. Focado, Caio Alexandre acredita que o time amadureceu e aprendeu com os erros cometidos na temporada passada.

"Eu acho que a gente tem que pensar no ano de 2025. É um ano que temos tido bons resultados, estamos na parte de cima da tabela e a gente quer se manter lá. Não trazer esse fantasma de 2024 para cá. A gente quer continuar focado para que a gente possa entregar um bom segundo turno para que o Bahia esteja na melhor colocação possível do Campeonato Brasileiro. Então a gente precisa estar muito focado, está muito concentrado e ciente daquilo que a gente tem que fazer", pontuou.

Por fim, o meio-campista evitou entrar em polêmicas após declarações de um dirigente do Corinthians sobre o Bahia, que demonstrou insatisfação com o Esquadrão em relação a contratação do jovem zagueiro Kauê Furquim.

"Isso eu deixo para os clubes resolverem. A gente está muito focado dentro do jogo para que a gente possa fazer uma grande partida lá. E se Deus quiser sair com triunfo", concluiu.