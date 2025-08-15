PRESSIONADO
Corinthians completa um mês sem vencer e amarga má fase no Brasileirão
Clube paulista recebe o Bahia neste sábado, 16, às 21h, na Neo Química Arena
Por Lucas Vilas Boas
Assim como o setor jurídico do Corinthians lida com o fator extra-campo da perda do atacante Kauê Furquim, o clube, dentro de campo, terá que lidar com uma sequência negativa para voltar a vencer no Campeonato Brasileiro no jogo contra o Bahia, neste sábado, 16, às 21h, na Neo Química Arena, em São Paulo.
Buscando voltar à primeira parte da tabela do Brasileirão, o clube paulista completa um mês sem vencer no torneio justamente no dia do duelo contra o Tricolor. Há cinco jogos consecutivos sem vitórias, com três empates e duas derrotas, o 'Timão' conquistou um triunfo pela última vez no dia 16 de julho, quando levou a melhor sobre o Ceará, por 1 a 0, na Arena Castelão.
Confira os últimos cinco jogos do Corinthians no Brasileiro:
- Juventude 2 x 1 Corinthians (11/08);
- Corinthians 1 x 1 Fortaleza (03/08);
- Botafogo 1 x 1 Corinthians (26/07);
- Corinthians 0 x 0 Cruzeiro (23/07);
- São Paulo 2 x 0 Corinthians (19/07);
Apesar do mau momento no Brasileirão, a boa notícia da sequência do clube paulista é a campanha na Copa do Brasil. Nas oitavas de final na competição, a equipe eliminou o arquirrival Palmeiras, por 3 a 0 no placar agregado, e segue vivo entre os oito melhores times do torneio. A equipe encara o Athletico-PR para avançar às semifinais.
Atualmente
Desfalques
O Corinthians também terá que lidar com desfalques, já que o técnico Dorival Júnior não poderá contar com sete jogadores. Além do artilheiro Yuri Alberto, que foi submetido a uma cirurgia para correção de hérnia inguinal, o clube paulista não terá Memphis Depay, André Carrilo, Ángel Romero, Fabrizio Angileri, Hugo e Cacá.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes