Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

PRESSIONADO

Corinthians completa um mês sem vencer e amarga má fase no Brasileirão

Clube paulista recebe o Bahia neste sábado, 16, às 21h, na Neo Química Arena

Por Lucas Vilas Boas

15/08/2025 - 20:20 h | Atualizada em 15/08/2025 - 20:31
Rodrigo Garro, meia do Corinthians
Rodrigo Garro, meia do Corinthians -

Assim como o setor jurídico do Corinthians lida com o fator extra-campo da perda do atacante Kauê Furquim, o clube, dentro de campo, terá que lidar com uma sequência negativa para voltar a vencer no Campeonato Brasileiro no jogo contra o Bahia, neste sábado, 16, às 21h, na Neo Química Arena, em São Paulo.

Buscando voltar à primeira parte da tabela do Brasileirão, o clube paulista completa um mês sem vencer no torneio justamente no dia do duelo contra o Tricolor. Há cinco jogos consecutivos sem vitórias, com três empates e duas derrotas, o 'Timão' conquistou um triunfo pela última vez no dia 16 de julho, quando levou a melhor sobre o Ceará, por 1 a 0, na Arena Castelão.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Confira os últimos cinco jogos do Corinthians no Brasileiro:

    • Juventude 2 x 1 Corinthians (11/08);
    • Corinthians 1 x 1 Fortaleza (03/08);
    • Botafogo 1 x 1 Corinthians (26/07);
    • Corinthians 0 x 0 Cruzeiro (23/07);
    • São Paulo 2 x 0 Corinthians (19/07);

Apesar do mau momento no Brasileirão, a boa notícia da sequência do clube paulista é a campanha na Copa do Brasil. Nas oitavas de final na competição, a equipe eliminou o arquirrival Palmeiras, por 3 a 0 no placar agregado, e segue vivo entre os oito melhores times do torneio. A equipe encara o Athletico-PR para avançar às semifinais.

Atualmente

Ángel Romero, atacante do Corinthians
Ángel Romero, atacante do Corinthians | Foto: Rodrigo Coca | Agência Corinthians

Desfalques

O Corinthians também terá que lidar com desfalques, já que o técnico Dorival Júnior não poderá contar com sete jogadores. Além do artilheiro Yuri Alberto, que foi submetido a uma cirurgia para correção de hérnia inguinal, o clube paulista não terá Memphis Depay, André Carrilo, Ángel Romero, Fabrizio Angileri, Hugo e Cacá.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia campeonato brasileiro corinthians

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Rodrigo Garro, meia do Corinthians
Play

VÍDEO: torcedores do Santos invadem CT e protestam pós goleada sofrida

Rodrigo Garro, meia do Corinthians
Play

Carille se irrita com jornalista após ser confundido com Carpini

Rodrigo Garro, meia do Corinthians
Play

Assista lances de Kauê Furquim, a joia que o Bahia 'roubou' do Corinthians

Rodrigo Garro, meia do Corinthians
Play

Vídeo: tiros interrompem jogo do Mundial Sub-20 de Polo Aquático em Salvador

x