Bahia x Corinthians: onde assistir, prováveis escalações e arbitragem

Gilberto lança a bola - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

O último jogo do Bahia foi eletrizante - dando virada, tomando virada e empatando no finalzinho, o Tricolor saiu da Fonte Nova com um 3 a 3 frente ao Fluminense, o que foi suficiente para se segurar no G-4. Agora, com apenas um ponto de vantagem em relação ao Botafogo na quinta posição, o Esquadrão precisa vencer o Corinthians pela 20ª rodada do Brasileirão se quiser se manter entre os quatro primeiros.

A bola rola na Neo Química Arena neste sábado, 16, às 21h, e recebe um Bahia estranhamente descansado após passar a semana inteira sem jogos. Do outro lado, chega um Corinthians precisando voltar a vencer, após perder uma partida e empatar três nos últimos quatro jogos disputados.

O Bahia vem do G-4 com 30 pontos. O Timão vem da 13ª posição com 22 pontos. Juntos, os dois começam o segundo turno do Brasileirão, mirando em fazer uma campanha ainda melhor do que a feita na primeira etapa.

Transmissão

A partida será transmitida pelo Sportv e Premiere.

Prováveis escalações

O Bahia vem com o ataque desfalcado com a perda de Pulga, de fora por lesão contra o Retrô ainda no jogo de ida, além dos desfalques de Erick e Kanu, ambos no departamento médico. Assim, as vagas na linha de frente ficam disputadas entre Ademir, Kayky, Willian José, Lucho Rodríguez, o recém-chegado do departamento médico Tiago e Iago Borduchi. Para o jogo contra o Timão, o Tricolor lida ainda com a suspensão de Everton Ribeiro, pendurado que tomou o amarelo decisivo no jogo contra o Flu.

Do outro lado, o Corinthians sofre os desfalques de Carrillo, Hugo, Maycon, Yuri Alberto e, finalmente, Memphis Depay, todos no departamento médico por lesão. O holandês sofreu uma lesão muscular de grau dois na coxa direita no clássico contra o Palmeiras e deve ficar de fora contra o Bahia. Além deles, Romero fica de fora por cartão vermelho, e Cacá e Angileri por amarelos contra o Juventude na última rodada.

Bahia: Ronaldo; Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Juba; Caio Alexandre, Michel Araújo (Cauly) e Jean Lucas; Ademir, Willian José e Kayky. Técnico: Rogério Ceni.

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Ramalho, G. Henrique e Bidu; Bidon, Raniele e Martínez; Garro; Gui Negão e Kayke (Talles Magno). Técnico: Dorival Júnior.

Arbitragem