Rodada ajuda, Bahia se mantém no G-4 e o Vitória fica fora da zona

A 19ª rodada do Campeonato Brasileiro ainda nem foi encerrada, mas, apesar de a dupla Ba-Vi ter deixado importantes pontos pelo caminho, os resultados dos adversários mantiveram ambas as equipes dentro das perspectivas desejadas: o Bahia permaneceu no G-4 e o Vitória se manteve fora da zona de rebaixamento.

Do lado tricolor, Mirassol e Bragantino, 6º e 8º colocados, respectivamente, ajudaram a equipe comandada pelo técnico Rogério Ceni após o empate amargo na Arena Fonte Nova. Isso porque, se ao menos uma dessas equipes tivesse conquistado um resultado positivo, o Bahia teria sido empurrado para fora da zona de classificação à Libertadores — o Flamengo derrotou o Mirassol no Maracanã e o Red Bull Bragantino perdeu para o Internacional dentro de casa.

Já para o lado rubro-negro da cidade, a derrota por 2 a 0 para o São Paulo também foi amenizada, uma vez que a goleada sofrida pelo Fortaleza e o empate do Vasco impediram que o Leão da Barra fosse empurrado para a zona de rebaixamento, permanecendo na “portaria” do Z-4, com 18 pontos somados. Além disso, ainda viu o Sport vencer o Grêmio, o que impediu que a equipe gaúcha construísse vantagem maior na pontuação.

Confira a tabela atualizada da 19ª rodada do Brasileirão Série A:

No domingo de Dia dos Pais, a bola rolou com emoção pelo Campeonato Brasileiro e trouxe resultados importantes na parte de cima e de baixo da tabela.

No Mineirão, o Santos mostrou poder de reação e conquistou sua segunda vitória consecutiva. O Cruzeiro saiu na frente e dominou o primeiro tempo, mas o Peixe voltou com outra postura após o intervalo. Com gols de Guilherme e Caballero, o Alvinegro Praiano virou para 2 a 1 e se afastou ainda mais da zona de rebaixamento.

Já no Allianz Parque, o Palmeiras voltou a vencer e deu um respiro no clima de pressão. O Ceará abriu o placar na segunda etapa, com Lourenço, em sua primeira finalização. O empate veio com Flaco López, de pênalti, e a virada, com um golaço de Vitor Roque. O Vozão chegou a marcar novamente, mas o lance foi anulado por impedimento. Entre as vaias do início e os aplausos do fim, o Alviverde conseguiu um resultado fundamental.

Na Arena do Grêmio, o Sport encerrou um dos maiores jejuns de sua história e conquistou sua primeira vitória na Série A. O Leão bateu o Tricolor gaúcho por 1 a 0, com gol de Marheusinho no início do segundo tempo. A equipe pernambucana, que não vencia há 141 dias — 19 partidas no total —, criou outras oportunidades, mas não ampliou. Já o Grêmio, em má fase, pressionou em busca do empate, parou em boas defesas de Gabriel e terminou a noite vaiado pelos mais de 35 mil torcedores presentes.

Fechando a rodada, Vasco e Atlético ficaram no empate por 1 a 1, em um duelo marcado pelo gol mais rápido da competição até aqui. Gabriel Menino balançou as redes para o Galo com apenas 38 segundos de jogo, mas Vegetti deixou tudo igual aos 15 minutos, convertendo pênalti. O confronto teve chances para ambos os lados: Philippe Coutinho parou em duas grandes defesas de Everson, enquanto Biel desperdiçou, praticamente embaixo da trave, a oportunidade de dar a vitória aos mineiros.