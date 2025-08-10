Juazeirense perde para o América-RN e está eliminado da Série D

Juazeirense foi superado pelo América-RN na Arena das Dunas e está fora da Série D - Foto: Gabriel Leite / América de Natal

A Juazeirense está fora da Série D do Campeonato Brasileiro. Na tarde deste domingo, 10, o Cancão de Fogo, único representante baiano na segunda fase da quarta divisão nacional, foi superado pelo América-RN por 2 a 0 e deu adeus ao sonho de chegar as oitavas de final do certame. Os gols do Dragão foram marcados na etapa final, através de Lucas Rodrigues e Gabriel Lima.

O confronto foi realizado na Arena das Dunas, em Natal, válido pelo jogo de volta da primeira eliminatória. Mais de 15 mil torcedores acompanharam a partida nas arquibancadas. O time potiguar terá como adversário nas oitavas de final o Imperatriz-MA.

| Foto: Gabriel Leite / América de Natal

América tem posse de bola e Juazeirense ataca pouco

O América assustou aos 9 com Giva. Ele finaliza da entrada da área e o goleiro Pedro Campanelli defende. Hebert ainda tenta no rebote, mas Pedro salva novamente. O Dragão do Rio Grande do Norte tinha maior posse de bola, porém sem levar perigo.

Aos 20 o Cancão chegou pela primeira vez com perigo. Caculé ajeita e Bravo finaliza de fora da área com perigo. Já aos 36 Juazeirense assusta. Caculé da assistência para bravo e o goleiro Renan Bragança sai nos pés do camisa 9 de forma providencial.

Cancão tenta, mas sofre gol em bola aérea

Aos 9 da etapa final, Bino avança, faz o drible e chuta de bico para boa defesa de Renan Bragança. O América respondeu com perigo em cabeçada de Guilherme Paraíba, mas o goleiro Pedro Campanelli fez outra boa defesa.

Aos 31 o América abre o marcador. Souza cobra falta na área, a bola faz uma curva fechada e Lucas Rodrigues quase em ângulo desvia de cabeça para balançar as redes. Festa da torcida do Dragão na Arena das Dunas.

Aos 33, quase o Cancão empata. Bino finaliza de longe após jogada em velocidade e Renan Bragança faz ótima defesa, espalmando pela linha de fundo. Na sequência, cruzamento da área, a zaga americana vacila e Ian finaliza fraco na pequena área para a defesa do goleiro.

Aos 44 minutos, o golpe de misericórdia. Salatiel briga, bota na frente e dá o passe. A bola desvia na defesa e fica limpa para Gabriel Lima cabecear no cantinho sem chances para Pedro Campanelli.

O técnico Leandro Campos escalou a equipe com Pedro Campanelli; Wilson, Zé Romário, Marcelo e Daniel; Elivelton, Emerson e Arthur Caculé; Alexsandro, Ian e Bravo.