Em noite de estreias, Vitória perde para o São Paulo

Vitória e São Paulo se enfrentaram pela 19ª rodada do Brasileirão - Foto: Victor Ferreira I EC Vitória

O destino não parecia estar a favor do Vitória antes mesmo da bola rolar. Com nove jogadores no departamento médico, um fora do jogo por razões contratuais, uma estatística de nunca vencer fora de casa pelo Brasileirão e um adversário com ótimos indicativos em casa, tudo estava contra o Leão da Barra neste sábado, 9, pela 19ª rodada do Brasileirão - e o São Paulo fez questão de reafirmar o favoritismo, vencendo por 2 a 0.

O placar não demorou a ser aberto. Com apenas 19 minutos de bola rolando, Bobadilla recebeu dentro da área de uma triangulação entre Maik e Rodriguinho e não titubeou em finalizar no gol, deixando o Tricolor Paulista na frente no Morumbis. Depois de algum tempo de superioridade em campo, o São Paulo consagrou o segundo gol aos 40 do segundo tempo, partindo de um escanteio que encontrou Ferraresi, chegou a Sabino e balançou as redes.

Além da perda dos três pontos, o Vitória conseguiu complicar ainda mais sua situação de desfalques, com Zé Marcos e Ronald Lopes tomando cartões amarelos e ficando suspensos para o jogo contra o Juventude na 20ª rodada. Assim, ainda mais mudanças na escalação chegam para o Leão nas próximas etapas, adicionando um desafio para Carille.

O jogo

A partida começou com pressão firme do São Paulo, que antes do primeiro minuto já tinha arriscado o primeiro chute pelos pés de Ferreira. O Vitória, no entanto, não deixou de reagir, trazendo a primeira chegada aos cinco minutos em um contra-ataque que começou com Romarinho e terminou com Ryller não encontrando quem continuar a jogada.

A disparidade, no entanto, era grande. Em meio a muitos pedidos por marcação de falta de ambos os lados, o Tricolor começou com 64% de posse de bola nos primeiros 15 minutos de jogo, apertando o Rubro-Negro cada vez mais.

Assim chegou a primeira defesa exigida de Arcanjo, que respondeu ao chamado. Aos 17 minutos, Rodriguinho mandou para Bobadilla na entrada da área, e o goleiro do Leão não permitiu o gol.

Dois minutos depois, a história foi diferente. Com Rodriguinho triangulando com Maik, a bola encontrou o mesmo Bobadilla na área, que dessa vez conseguiu finalizar e abriu o placar para o São Paulo marcando seu segundo gol em 2025, após abrir a estatística na última rodada do Brasileiro, contra o Internacional.

Os problemas do Vitória, já muito desfalcado com nove nomes no departamento médico, aumentaram aos 31 minutos, quando um amarelo por falta em Ferreira no meio de campo suspendeu Zé Marcos contra o Juventude na próxima rodada.

O Vitória não deixou de tentar, chegando a melhorar após tomar o gol. Chutes de Ronald Lopes tentaram manter o Rubro-Negro vivo, até que o próprio volante cometeu falta em Ferraresi e tomou mais um amarelo. Pendurado, se tornou mais um desfalque para o Leão contra o Juventude na 20ª rodada.

Até o final do primeiro tempo, Ferreira seguiu tentando pelo São Paulo, com bola defendida por Arcanjo já próximo aos 45 minutos e nenhuma nova alteração no placar, fechando o primeiro tempo em oito finalizações para o São Paulo e três para o Vitória.

Sem nenhuma alteração em ambos os times, o segundo tempo começou agitado, com uma das maiores chances do Leão em todo o jogo com apenas um minuto de bola rolando. Um toque de Osvaldo quase encontrou Kayzer rasteiro na área, em uma oportunidade desperdiçada pelo Vitória.

Aos oito minutos, foi a vez do Tricolor. Chegando com Marcos Antônio, André Silva e Enzo Diaz, a bola saiu dos pés de André na marcação do Vitória. Outra boa chance veio aos 21 minutos, quando Luciano mandou para Rodriguinho, que finalizou na marcação e deixou a bola sair por cima do gol.

Enquanto Edu e Braga tentavam levar o Vitória à frente pela direita, o São Paulo aproveitou mais uma grande oportunidade. Pouco tempo após entrar em campo, Luan Vinicius rouba a bola, tabela com Luciano, recebe de volta e manda para André Silva, que acerta a trave e assusta a torcida rubro-negra.

Outras chances chegaram para o Tricolor, com uma bola acertando a rede por fora com Rodriguinho após driblar Lucas Braga aos 40 minutos.

Faltando apenas cinco minutos para o término do tempo regular, qualquer chance de reação do Vitória foi eliminada. Partindo de um escanteio, Ferraresi mandou cruzado para Sabino, que marcou o segundo gol e garantiu os três pontos do Tricolor.

Agora, o Rubro-Negro encara o Juventude com onze desfalques confirmados caso não haja nenhuma melhora do departamento médico, preocupando ainda mais os torcedores em relação à fuga da zona de rebaixamento.

Ficha Técnica

São Paulo 2 x 0 Vitória - 19ª rodada da Série A do Brasileirão

São Paulo: Rafael; Ferraresi, Sabino e Alan Franco; Maik, Bobadilla (Pablo Maia), Marcos Antônio (Luciano), Rodriguinho e Enzo Diaz (Patryck); Ferreira (Luan Vinícius) e André Silva (Lucas Moura). Técnico: Hernán Crespo.

Vitória: Lucas Arcanjo; Edu (Cantalapiedra), Lucas Halter, Zé Marcos e Ramon; Ricardo Ryller (Renzo López) e Ronald Lopes; Romarinho (Fabri), Osvaldo (Rúben Rodrigues), Renato Kayzer e Lucas Braga. Técnico: Fábio Carille.

Local: Morumbis

Gols: Bobadilla aos 19 minutos do primeiro tempo e Sabino aos 40 minutos do segundo tempo

Cartões amarelos: Zé Marcos, Ronald Lopes, Ramon (Vitória), Enzo Diaz, Maik (São Paulo)

Arbitragem