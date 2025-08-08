DE SAÍDA
Carpini chama e auxiliar do Vitória vai para o Juventude; entenda
Profissional chegou a comandar a equipe rubro-negra antes da chegada de Fábio Carille
Por João Grassi
Agora ex-membro da comissão técnica fixa do Vitória, Márcio Goiano deixou o clube. O profissional, que chegou a comandar interinamente a equipe após a saída de Thiago Carpini, pediu desligamento justamente para trabalhar com o antecessor de Fábio Carille.
De acordo com comunicado do Leão da Barra, Márcio Goiano integrará a equipe técnica de Carpini e vai trabalhar no Juventude, que anunciou o ex-treinador rubro-negro nesta semana. O auxiliar estava no clube baiano desde o ano passado.
Com isso, o Vitória no momento está sem um auxiliar-técnico fixo no quadro de funcionários. Carille, no entanto, conta com Leandro Silva, conhecido como Cuquinha, como seu assistente para os treinamentos e jogos do Campeonato Brasileiro.
Reencontro com dupla da comissão
O Vitória, inclusive, está próximo de reencontrar Thiago Carpini e Márcio Goiano. Sob comando do Juventude, a dupla vai visitar o Leão da Barra no Barradão no próximo dia 16, às 18h30, pela rodada de abertura do segundo turno do Brasileirão.
