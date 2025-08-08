APTO
Ramon é regularizado oficialmente e já pode estrear pelo Vitória
Contrato de empréstimo do lateral-esquerdo foi publicado no BID da CBF
Por João Grassi
Apresentado oficialmente nesta sexta-feira, 8, Ramon Ramos está apto para estrear pelo Vitória. Relacionado, o lateral-esquerdo de 24 anos viajou com o elenco para a capital paulista, onde o Leão da Barra enfrenta o São Paulo.
O contrato de empréstimo de Ramon foi publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) nesta tarde. Fisicamente pronto e oficialmente regularizado, o defensor pode ser acionado pelo técnico Fábio Carille.
"Eu acho que estou no lugar certo para poder voltar ao meu melhor momento e poder ajudar o Vitória, poder ajudar meus companheiros e dar alegria ao torcedor", disse Ramon em entrevista coletiva no Barradão.
Com Ramon, o Vitória enfrenta o São Paulo às 18h30 do próximo sábado, 9, no MorumBIS. A partida é válida pela rodada 19 do Campeonato Brasileiro.
