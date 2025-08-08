Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

APTO

Ramon é regularizado oficialmente e já pode estrear pelo Vitória

Contrato de empréstimo do lateral-esquerdo foi publicado no BID da CBF

Por João Grassi

08/08/2025 - 17:24 h
Ramon Ramos, novo jogador do Vitória
Ramon Ramos, novo jogador do Vitória -

Apresentado oficialmente nesta sexta-feira, 8, Ramon Ramos está apto para estrear pelo Vitória. Relacionado, o lateral-esquerdo de 24 anos viajou com o elenco para a capital paulista, onde o Leão da Barra enfrenta o São Paulo.

O contrato de empréstimo de Ramon foi publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) nesta tarde. Fisicamente pronto e oficialmente regularizado, o defensor pode ser acionado pelo técnico Fábio Carille.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.
Contrato de Ramon foi publicado no BID
Contrato de Ramon foi publicado no BID | Foto: Reprodução/CBF

"Eu acho que estou no lugar certo para poder voltar ao meu melhor momento e poder ajudar o Vitória, poder ajudar meus companheiros e dar alegria ao torcedor", disse Ramon em entrevista coletiva no Barradão.

Leia Também:

Desfalque? Pepê recebe suspensão de três jogos após julgamento do STJD
Apresentado, Ramon vê "oportunidade" de retomar boa fase pelo Vitória
Árbitro envolvido em polêmicas na Série A vai apitar São Paulo x Vitória

Com Ramon, o Vitória enfrenta o São Paulo às 18h30 do próximo sábado, 9, no MorumBIS. A partida é válida pela rodada 19 do Campeonato Brasileiro.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

BID campeonato brasileiro contrato ec vitória ramon

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Ramon Ramos, novo jogador do Vitória
Play

Assista lances de Kauê Furquim, a joia que o Bahia 'roubou' do Corinthians

Ramon Ramos, novo jogador do Vitória
Play

Vídeo: tiros interrompem jogo do Mundial Sub-20 de Polo Aquático em Salvador

Ramon Ramos, novo jogador do Vitória
Play

Salatiel: de carrasco a esperança do América-RN na Série D 2025

Ramon Ramos, novo jogador do Vitória
Play

Ex-jogador do Santos dá voadora em suposto ladrão; assista vídeo

x