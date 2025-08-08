OLHO NO APITO!
Árbitro envolvido em polêmicas na Série A vai apitar São Paulo x Vitória
Profissional vai conduzir o confronto no Morumbi pela 19ª rodada do Brasileirão
Por Marcello Góis
A Comissão de Arbitragem da CBF definiu que Bruno Arleu de Araújo será o árbitro central do confronto entre São Paulo e Vitória, marcado para este sábado, 9, às 18h30, no Morumbi, válido pela 19ª rodada do Brasileirão. O juiz chega cercado de desconfiança, já que está no centro de três recentes polêmicas na Série A de 2025.
As polêmicas de Bruno Arleu de Araújo resultaram em afastamentos e reclamações formais de clubes à confederação. Os lances em questão foram em pênalidades mal marcadas para Palmeiras, Grêmio e Bragantino. Ainda assim, o juiz segue atuando normalmente.
Veja decisões polêmicas de Bruno Arleu em 2025
Sport 1x2 Palmeiras - 2ª rodada
No dia 6 de abril, Arleu comandou o jogo entre Sport e Palmeiras, na Ilha do Retiro, e marcou dois pênaltis para o time paulista. O segundo, sofrido por Raphael Veiga, gerou revolta na direção do clube pernambucano, que emitiu uma nota repudiando o fato.
A Comissão de Arbitragem afastou toda a equipe de campo e do VAR após parecer do Comitê Consultivo de Especialistas Internacionais (CCEI), que apontou erros durante a condução do jogo.
Grêmio 2x1 Bahia - 10ª rodada
Bruno Arleu marcou um pênalti polêmico a favor do Grêmio na partida contra o Bahia, após contato entre o goleiro Marcos Felipe e o atacante dinamarquês Martin Braithwaite. Mesmo após revisão no VAR, o árbitro manteve a decisão.
Comentaristas especializados em arbitragem como PC de Oliveira e Renata Ruel criticaram a marcação, afirmando que não houve infração. O Bahia emitiu nota oficial repudiando a arbitragem e solicitando providências à CBF na época.
Em entrevista, o goleiro Marcos Felipe admitiu que recolheu o braço durante a jogada. A situação causou revolta até nas esposas dos atletas, que utilizaram as redes sociais para se manifestar.
Corinthians 1x2 RB Bragantino - 13ª rodada
Já no dia 13 de julho, o árbitro voltou a ser alvo de críticas ao assinalar pênalti do zagueiro Cacá, do Corinthians, na derrota para o RB Bragantino por 2 a 1, na Neo Química Arena, em São Paulo. O clube alvinegro enviou ofício à CBF classificando a decisão como “grave erro de arbitragem”, alegando que o defensor fez movimento defensivo natural, recolheu a perna e não houve contato faltoso.
Um dos pênaltis menos pênalti que eu me lembro de ver na “Era VAR”. Absurdo.— Guilherme Azevedo (@guiazevedo31) July 13, 2025
Tudo bem que o Cacá subiu o pé no peito do oponente, mas ele faz o movimento de recolher. Não tem toque faltoso.
Corinthians muito prejudicado pelo péssimo Bruno Arleu.
pic.twitter.com/127bYOHmCw
