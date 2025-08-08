Apresentado, Ramon vê "oportunidade" de retomar boa fase pelo Vitória

Ramon, novo lateral-esquerdo do Vitória - Foto: Reprodução/TV Vitória

Nova contratação anunciada nesta sexta-feira, 8, o lateral-esquerdo Ramon Ramos chega para suprir uma lacuna no elenco do Vitória, que tem apenas os jovens Maykon Jesus e Kauan Victor como opções após a lesão de Jamerson. No início desta tarde, o defensor de 24 anos concedeu sua primeira entrevista com a camisa rubro-negra, no CT Manoel Pontes Tanajura.

Com a responsabilidade de assumir a titularidade, Ramon garante estar empolgado com a "oportunidade". "Muito feliz de estar aqui, muito feliz pela oportunidade que eu estou tendo. Espero aproveitar ao máximo, espero poder de alguma maneira ajudar e também ser ajudado. Como eu disse, estou muito feliz, muito focado, bem centrado, que seja uma temporada de coisas boas, que no final do ano possamos estar comemorando coisas vitoriosas", iniciou.

O atleta elogiou a recepção de todos do clube após sua chegada. "Fui [bem] recebido. Não só pelo staff, mas também pelo clube todo. Todo mundo, os jogadores. Me receberam muito bem. Espero poder me entrosar [com o time] o mais rápido possível para poder ajudar e seguir no Campeonato Brasileiro", comentou.

Promessa da base do Flamengo, Ramon teve destaque no Cuiabá quando disputou a Série A do Brasileirão em 2024. Na atual temporada, foi contratado pelo Internacional e não conseguiu se firmar no elenco colorado. Ele vê o Leão da Barra como o "lugar certo" para retomar o melhor do seu futebol.

"Eu acho que estou no lugar certo para poder voltar ao meu melhor momento e poder ajudar o Vitória, poder ajudar meus companheiros e dar alegria ao torcedor", avaliou.

À disposição para o que der e vier

Apesar de vir como alternativa para a lateral-esquerda, Ramon chega ao Vitória em uma semana que o técnico Fábio Carille perdeu dois atletas que atuam na direita. Raúl Cáceres foi diagnosticado com lesão muscular e deve ficar afastado por algumas semanas, enquanto Claudinho sofreu uma entorse no tornozelo. No compromisso contra o São Paulo, neste sábado, 9, Edu terá que ocupar o setor de maneira improvisada.

"Eu vim para ajudar, seja na zaga, seja como lateral, seja como um ponta. Gosto de jogar de lateral-esquerdo, acho que é minha preferência, mas também se tiver que jogar como terceiro zagueiro ou de ala, por mim igual. Se tiver que ajudar na lateral-direita, também jogo sem problemas", garantiu.

Ramon não entra em campo há quase dois meses, mas estava treinando e compondo o banco de reservas do Inter. Ele diz ter conversado com Carille e garante estar apto fisicamente para jogar, precisando apenas ser regularizado oficialmente no BID da CBF.

"Foi a conversa que ele [Fábio Carille] teve comigo. Fez essa mesma pergunta e, acho que sim, estou apto para jogar. Agora fico à disposição do professor, se ele quiser me colocar para jogar vou dar o máximo para poder ajudar meus companheiros", finalizou.

Caso seja regularizado ainda nesta sexta, Ramon reforça o Vitória para a partida contra o São Paulo neste próximo sábado, às 18h30, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo será realizado no MorumBIS, na capital paulista.