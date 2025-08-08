Vitória acumula desfalques e não terá lateral de origem contra o São Paulo

Erick desfalca o Vitória contra o São Paulo por questões contratuais - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O Vitória ganhou mais problemas para enfrentar o São Paulo, neste sábado, 9, às 18h30, no Morumbi, pela última rodada do primeiro turno do Brasileirão. Além do atacante Erick, impedido de atuar por questões contratuais, e de Cáceres, suspenso por acúmulo de cartões amarelos e que também está lesionado, o técnico Fábio Carille perdeu outros três jogadores.

O meia Matheuzinho segue em recuperação e segue vetado pelo departamento médico. O camisa 10 está com uma fascite plantar e ficará fora pelo terceiro jogo consecutivo na Série A.

O volante Willian Oliveira trata um desconforto no joelho e também não será relacionado. Já o lateral-direito Claudinho sofreu entorse no tornozelo, não treinou durante a semana e foi vetado pelo departamento médico.

Sem um lateral-direito de origem disponível, Carille deve improvisar Edu na posição. Outra possibilidade, numa formação com três zagueiros, o atacante Lucas Braga poderia ser escalado como ala pela direita.

No meio, Ronald vive bom momento individual e seguirá mantido na vaga de Matheuzinho como meia articulador, enquanto a dupla de volantes deverá ser composta por Gabriel Baralhas e Pepê, titulares no empate contra o Palmeiras.

Há quatro jogos sem perder, com uma vitória e quatro empates seguidos, o Vitória é o "porteiro" da zona do rebaixamento, ocupando a 16ª posição, com 18 pontos ganhos em 18 jogos realizados.