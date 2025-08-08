VOTE
Enquete: o Vitória consegue quebrar o tabu e vencer fora de casa?
Opine no resultado da partida entre Vitória e São Paulo neste sábado, 9, no Morumbis
Por Marina Branco
Sport, Fortaleza, Juventude e Vitória - os quatro clubes que ainda não venceram fora de casa nesta temporada do Brasileirão. Já na 19ª rodada, o Rubro-Negro precisa quebrar a estatística no Morumbis neste sábado, 9, se quiser sair da boca da zona de rebaixamento, atualmente ocupando a última posição antes do Z-4 com 18 pontos.
São apenas 18,5% de aproveitamento longe do Barradão, e estatísticas ainda piores no Morumbi. Em 21 jogos contra o São Paulo na casa do Tricolor Paulista, foram três empates e 18 derrotas para o Vitória, sendo que o último empate foi em 1997, pela Copa do Brasil. De lá para cá, o São Paulo venceu o Rubro-Negro 14 vezes dentro de casa.
O Vitória consegue quebrar a sequência sem vencer fora de casa no Brasileirão contra o São Paulo?
