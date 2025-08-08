Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

VOTE

Enquete: o Vitória consegue quebrar o tabu e vencer fora de casa?

Opine no resultado da partida entre Vitória e São Paulo neste sábado, 9, no Morumbis

Por Marina Branco

08/08/2025 - 9:39 h
O Vitória encara o São Paulo pela 19ª rodada do Brasileirão
O Vitória encara o São Paulo pela 19ª rodada do Brasileirão -

Sport, Fortaleza, Juventude e Vitória - os quatro clubes que ainda não venceram fora de casa nesta temporada do Brasileirão. Já na 19ª rodada, o Rubro-Negro precisa quebrar a estatística no Morumbis neste sábado, 9, se quiser sair da boca da zona de rebaixamento, atualmente ocupando a última posição antes do Z-4 com 18 pontos.

São apenas 18,5% de aproveitamento longe do Barradão, e estatísticas ainda piores no Morumbi. Em 21 jogos contra o São Paulo na casa do Tricolor Paulista, foram três empates e 18 derrotas para o Vitória, sendo que o último empate foi em 1997, pela Copa do Brasil. De lá para cá, o São Paulo venceu o Rubro-Negro 14 vezes dentro de casa.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Vitória vai vencer o São Paulo? Saiba os palpites das IAs
Vitória acumula desfalques e não terá lateral de origem contra o São Paulo
Dois atletas do Vitória serão julgados pelo Pleno do STJD; entenda

Resultados Parciais

O Vitória consegue quebrar a sequência sem vencer fora de casa no Brasileirão contra o São Paulo?

Enquete

O Vitória consegue quebrar a sequência sem vencer fora de casa no Brasileirão contra o São Paulo?

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Brasileirão ec vitória São Paulo

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
O Vitória encara o São Paulo pela 19ª rodada do Brasileirão
Play

Assista lances de Kauê Furquim, a joia que o Bahia 'roubou' do Corinthians

O Vitória encara o São Paulo pela 19ª rodada do Brasileirão
Play

Vídeo: tiros interrompem jogo do Mundial Sub-20 de Polo Aquático em Salvador

O Vitória encara o São Paulo pela 19ª rodada do Brasileirão
Play

Salatiel: de carrasco a esperança do América-RN na Série D 2025

O Vitória encara o São Paulo pela 19ª rodada do Brasileirão
Play

Ex-jogador do Santos dá voadora em suposto ladrão; assista vídeo

x