Vitória vai vencer o São Paulo? Saiba os palpites das IAs

O Vitória enfrenta o São Paulo pela 19ª rodada do Brasileirão - Foto: Victor Ferreira I EC Vitória

Em dia de Vitória e Bahia, o que mais se ouve é a famosa pergunta “e o jogo hoje, vai ser quanto?”. Na ansiedade de prever o resultado antes do final dos noventa minutos, toda opinião é bem-vinda, e ajuda pelo menos um pouco a se preparar para a grande decisão. Os palpites vêm, inclusive, de inteligências artificiais, que fazem sua própria curadoria dos dados disponíveis na internet para “chutar” o resultado das partidas.

Vitória e São Paulo se enfrentam pela 19ª rodada do Brasileirão, com o Leão da Barra tentando quebrar a estatística de não vencer fora de casa e fugir da zona de rebaixamento somente uma posição abaixo. A bola rola no Morumbis neste sábado, 9, às 18h30, e as IAs já deram suas opiniões sobre o resultado, discordando no placar.

Para o ChatGPT, vai dar empate, e por 1 a 1 no placar final. "O Vitória segue sua luta para se afastar da zona de rebaixamento e, mesmo que ainda não tenha vencido fora de casa, tem mostrado certa evolução", avalia.

"Já o São Paulo chega empolgado após uma boa sequência, mas deve poupar alguns titulares por conta do acúmulo de jogos. A tendência é de um jogo truncado, com leve domínio de posse para o São Paulo, mas chances mais perigosas em transição do Vitória. Por isso, um empate com gols parece o cenário mais provável", completa.

Já para a Meta AI, inteligência artificial do WhatsApp, vai dar Tricolor Paulista por 2 a 0: "O São Paulo vem de uma boa fase, e ocupa a 8ª posição na tabela com 25 pontos. A equipe tem um desempenho sólido em casa e deve aproveitar a oportunidade para somar mais três pontos".

"O Vitória, por outro lado, está em 16º lugar, com 18 pontos, e precisa urgentemente de uma vitória para se afastar da zona de rebaixamento. No entanto, a equipe não venceu fora de casa nesta temporada do Brasileirão e pode ter dificuldades para conter o São Paulo", analisa.