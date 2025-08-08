Menu
HOME > ESPORTES
CHEGOU

Vitória anuncia contratação de novo lateral-esquerdo; veja quem é

Jogador de 24 anos chega para suprir um setor carente no elenco rubro-negro

Por João Grassi

08/08/2025 - 11:13 h
Ramon chega por empréstimo junto ao Internacional
O Vitória anunciou, nesta sexta-feira, 8, a contratação de Ramon Ramos, de 24 anos, junto ao Internacional. O lateral-esquerdo chega por empréstimo para reforçar um setor carente no elenco rubro-negro. O técnico Fábio Carille também tinha à disposição Maykon Jesus e Kauan Victor, promessa da base rubro-negra.

O empréstimo de Ramon com o Vitória é válido até o fim do ano. O Leão da Barra terá opção de compra pelo valor de 1,5 milhão de euros (cerca de R$ 9,6 milhões) por 50% dos direitos econômicos.

Já preparado fisicamente, a expectativa é de que Ramon seja regularizado ainda hoje e esteja à disposição de Carille para a partida deste sábado, 9, às 18h30, contra o São Paulo. A partida será realizada no Morumbis, válida pela 19ª rodada do Brasileirão.

Vitória tem problema na lateral-direita para enfrentar o São Paulo
Matheuzinho pode seguir como desfalque no Vitória; entenda
Novo lateral do Vitória deverá ser opção contra o São Paulo; entenda

Revelado no Flamengo, o defensor também passou por clubes como Red Bull Bragantino, Olympiacos, Espanyol e Cuiabá. Com a camisa do Colorado, o lateral-esquerdo disputou 12 partidas em 2025, sem gols e assistências.

Outros reforços

Além de Ramon, o Vitória contratou na atual janela de transferências o goleiro Thiago Couto, o volante Rúben Ismael, o meia Rúben Rodrigues e os atacantes Aitor Cantalapiedra, Romarinho e Renzo López.

campeonato brasileiro Contratação ec vitória ramon

x