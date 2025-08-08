Vitória x São Paulo: onde assistir, prováveis escalações e arbitragem

O Vitória encara o São Paulo pela 19ª rodada do Brasileirão - Foto: Victor Ferreira I EC Vitória

O Brasileirão já está na sua 19ª rodada, e o Vitória ainda não venceu como visitante. A próxima tentativa chega no Morumbis, contra o São Paulo, às 18h30 deste sábado, 9, com o Rubro-Negro buscando a porta de saída da estatística que o coloca entre os quatro times da Série A que seguem sem vencer fora de casa na competição, junto com Sport, Fortaleza e Juventude.

Fora de casa, o Vitória tem apenas 18,5% de aproveitamento, repetindo a campanha da última temporada, em que chegou à metade do torneio sem vencer longe do Barradão. Em geral, chegam os empates, clássicos para ambos os clubes, com nove para o Leão da Barra e sete para o Tricolor Paulista.

A missão é quebrar a estatística no Morumbi - o histórico de estatísticas, no entanto, não é favorável. Nos 21 jogos que disputou na casa do São Paulo, o Vitória nunca venceu, empatando três vezes e perdendo 18, sendo que o último empate foi em 1997, pela Copa do Brasil. De lá para cá, o São Paulo venceu o Rubro-Negro 14 vezes dentro de casa.

Os números acompanham o São Paulo - em nove jogos como mandante, venceu sete, com 55% de aproveitamento e 15 pontos conquistados. Os únicos a desbancarem o Tricolor em casa foram Vasco e Mirassol.

Agora, no entanto, o Vitória precisa vencer para seguir longe da zona de rebaixamento, ocupando a última posição fora dela com 18 pontos até aqui. Já o São Paulo está na 8ª posição, mirando o G-6 com 25 pontos.

Transmissão

A partida será transmitida no streaming pelo Premiere.

Prováveis escalações

São Paulo: Rafael; Ferraresi, Alan Franco e Sabino; Cedric Soares, Marcos Antônio, Rodriguinho, Pablo Maia e Enzo Díaz; Gonzalo Tapia e André Silva. Técnico: Hernán Crespo.

Vitória: Lucas Arcanjo; Edu, Lucas Halter, Zé Marcos e Maykon Jesus; Ryller, Ronald e Pepê (Romarinho); Osvaldo e Fabri; Renato Kayzer. Técnico: Fábio Carille.



Arbitragem