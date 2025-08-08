PUNIDO
Desfalque? Pepê recebe suspensão de três jogos após julgamento do STJD
Volante do Vitória foi julgado pela expulsão no clássico Ba-Vi, pela 9ª rodada do Brasileirão
Por João Grassi
Titular no empate com o Palmeiras e vindo de sua melhor atuação pelo Vitória, Pepê pode ser outro desfalque para o duelo com o São Paulo, neste sábado, 9. O volante foi julgado pela expulsão no clássico contra o Bahia, pela 9ª rodada do Brasileirão, e foi punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) com três partidas de suspensão.
Pepê foi relacionado para o jogo diante do Tricolor e viajou com o restante do elenco para a capital paulista. O volante foi enquadrado no artigo 254-A do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que trata de agressão física. O clube vai recorrer da decisão, o que ainda não descarta totalmente sua presença no jogo de sábado.
Caso o recurso do Vitória não seja julgado há tempo, Pepê se torna mais uma ausência no elenco rubro-negro. Além dele, estão fora os laterais Cáceres e Claudinho, o atacante Erick e os meio-campistas Matheuzinho e Willian Oliveira.
Se a punição for mantida pelo STJD, Pepê desfalca o Leão da Barra contra São Paulo e Juventude. Embora tenha sido suspenso por três partidas, uma delas já foi cumprida automaticamente na 10ª rodada, quando o jogador de 27 anos ficou fora da derrota para o Santos.
Próximo compromisso
Sem Pepê garantido, o Vitória enfrenta o São Paulo às 18h30 deste sábado, no MorumBIS, na capital paulista. A partida é válida pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A.
