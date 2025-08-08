Vitória tem mais dois desfalques para encarar o São Paulo; saiba quais

Vitória busca vencer o São Paulo pela primeira vez como visitante - Foto: Divulgação | ECVitória

A lista de desfalques do Vitória para o jogo contra o São Paulo — que já era preocupante — acabou de ficar ainda mais extensa. Vetados pelo departamento médico, os meio-campistas Gabriel Baralhas e Rúben Ismael não viajaram para a capital paulista e também não estão à disposição do técnico Fábio Carille. A informação foi divulgada pelo perfil Canto Rubro-Negro.

Os jogadores de 26 anos se juntam aos laterais-direitos Claudinho, acometido de uma entorse no tornozelo, e Raúl Cáceres, com uma lesão muscular. Apresentado oficialmente nesta sexta-feira, 9, o lateral-esquerdo Ramon já teve nome registrado no BID da CBF e deve ser a boa notícia do Leão para encarar o Tricolor.

Além do setor defensivo, o meio-campo também tem causado uma verdadeira dor de cabeça para Carille já que, além de Baralhas e Rúben, o meia Matheuzinho, com uma fascite plantar, também foi vetado pelo DM rubro-negro, assim como Willian Oliveira, que trata um desconforto no joelho.

Pepê é punido pelo STJD e pode aumentar lista de baixas

O volante Pepê, apesar de ter viajado com o restante do elenco para São Paulo, foi punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) com três partidas de suspensão e pode ser outra baixa. O camisa 6 foi titular no empate em 2 a 2 contra o Palmeiras no último domingo, 3, e, contra o Alviverde, fez a sua melhor atuação com a camisa do Leão.

O clube, no entanto, vai recorrer da decisão e ainda não descarta totalmente sua presença no jogo marcado para o próximo sábado, 9, às 18h30, no Morumbi, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Visando se manter fora do Z-4, o Vitória busca vencer o São Paulo pela primeira vez como visitante.

Outra baixa é o atacante Erick, que pertence ao São Paulo e não poderá atuar por questões contratuais. O Vitória deve ir a campo com: Lucas Arcanjo; Edu, Lucas Halter, Zé Marcos e Maykon Jesus; Ryller e Pepê; Osvaldo, Ronald e Fabri; Renato Kayzer. Técnico: Fábio Carille.

Adversário da vez, o clube paulista também não encara o Rubro-Negro com força total. Sem o zagueiro titular Arboleda, que sofreu uma lesão muscular, o argentino Hernán Crespo deve optar por um time alternativo diante do Leão da Barra.