Com nove jogadores no DM, Vitória estreia Romarinho e Ramon

O Vitória não tem vivido uma fase fácil. Entrando em campo neste sábado, 9, contra o São Paulo no Morumbis, às 18h30, pela 19ª rodada do Brasileirão, o clube sente o peso de inúmeros desfalques, alguns por questões contratuais, e a grande maioria por lesões. Por outro lado, recebe novos nomes, com a estreia do atacante Romarinho e do lateral-esquerdo Ramon confirmadas na escalação do clube.

Algumas horas antes do jogo, o departamento médico do time divulgou um relatório no mínimo preocupante, com incríveis nove nomes recorrentes nos onze titulares lesionados. Muitos deles, inclusive, sem prazo de retorno definido até então.

Matheuzinho trata uma lesão na fáscia plantar do pé esquerdo, enquanto Claudinho se recupera de um edema ósseo no pé direito. Já o lateral Raúl Cáceres, que já estaria de fora do jogo por suspensão após receber o terceiro amarelo na última partida pelo Brasileiro, contra o Palmeiras, está em tratamento para um estiramento muscular na parte posterior da coxa direita.

O volante Baralhas apresentou sobrecarga no adutor esquerdo e no púbis, e Lucas Halter sofreu um trauma no nariz. Esse último, no entanto, preocupa um pouco menos, já que seguirá atuando com o uso de uma máscara de proteção facial.

Dois atletas ainda cumprem recuperação pós-cirúrgica: Jamerson, que operou fratura no tornozelo direito há oito semanas, e Kauan, que passou por procedimento semelhante no tornozelo esquerdo.

O volante Rúben Ismael, com trauma no joelho esquerdo, está sendo avaliado pelo departamento médico. Por fim, Willian Oliveira trata uma condropatia patelofemoral no joelho esquerdo.

Os desfalques deixaram o Rubro-Negro sem um lateral de origem e obrigados a improvisar na maioria das posições. Contra o São Paulo, Carille relacionou 22 atletas e formou um time titular mais incomum para o Leão da Barra, incluindo os recém-chegados Ramon, chegado há um dia, para suprir o problema da lateral e Romarinho para ajudar no ataque.

Escalação do Vitória contra o São Paulo

Lucas Arcanjo; Edu, Lucas Halter, Zé Marcos e Ramon; Ricardo Ryller e Ronald Lopes; Romarinho, Osvaldo, Renato Kayzer e Lucas Braga. Técnico: Fábio Carille.