Vasco empata com Atlético-MG e mantém o Vitória fora do Z-4

Torcida do Vasco da Gama apoiou o time contra o Atlético-MG - Foto: Matheus Lima / Vasco

O que era para ser um Dia dos Pais de festa para os vascaínos terminou com um gosto amargo em São Januário. Sob chuva no Rio de Janeiro, o Vasco empatou em 1 a 1 com o Atlético-MG neste domingo, 10, pela 20ª rodada do Brasileirão, e deixou escapar a oportunidade de conquistar três pontos importantes na luta contra o rebaixamento.

O tropeço foi bom para o Vitória, que com este resultado negativo dos cariocas se manteve como primeiro time fora do Z-4, na 16ª posição, com 18 pontos, dois a mais que os cariocas. O detalhe é que o Vasco ainda tem dois jogos a menos em relação ao Leão da Barra, que já completou os 19 do primeiro turno.

Logo no primeiro minuto de jogo, após um contra-ataque rápido do Atlético-MG e Gabriel Menino acertou um ótimo chute de fora da área, sem chances para Léo Jardim, abrindo o placar para os mineiros.

O Vasco teve de correr atrás desde o início, empurrado pela torcida que, mesmo impaciente com os erros, manteve o clima de pressão sobre o adversário. A recompensa veio aos 17 minutos, quando Vegetti converteu um pênalti e igualou o marcador.

O empate mantém o Vasco com 16 pontos, ainda na zona de rebaixamento. A equipe terá mais uma chance de reagir no próximo domingo, 17, quando visita o Santos, fora de casa, em confronto direto na parte de baixo da tabela.

Há cinco jogos sem vencer, o Vitória inicia sua jornada no returno no próximo sábado, 16, às 18h30, no Barradão, contra o Juventude, pela 20ª rodada do Brasileirão.