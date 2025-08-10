João Fonseca avança em Cincinnati após desistência de espanhol

João Fonseca avança a terceira rodada do Masters 1000 de Cincinnati - Foto: Anne-Christine POUJOULAT / AFP

O brasileiro João Fonseca, de 18 anos, está na terceira rodada do Masters 1000 de Cincinnati, nos Estados Unidos. O avanço veio no último sábado, 9, após a desistência do espanhol Alejandro Davidovich Fokina, número 18 do mundo, que abandonou a partida no meio do segundo set por conta de uma lesão, quando vencia o confronto.

Atual 49º do ranking da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP), Fonseca se manifestou nas redes sociais logo após o jogo. “Não foi do jeito que eu gostaria que a partida terminasse. Desejo melhoras para o Alejandro. Espero poder enfrentá-lo em outras oportunidades”, publicou.

Com o resultado, João iguala sua melhor campanha em um Masters 1000, repetindo o desempenho de Miami, quando parou na terceira fase contra Alex de Minaur.

O feito também quebra um jejum histórico. O jovem tenista é o primeiro brasileiro a alcançar essa etapa em Cincinnati desde Flávio Saretta, em 2003.

O próximo adversário será o francês Térence Atmane, número 136 do mundo, que surpreendeu ao eliminar o italiano Flavio Coboli, atual 22º do ranking.