Desfalcado de volantes, Vitória é o time que menos desarma na Série A

Leão da Barra vive momento de muitas baixas no setor de meio-campo

João Grassi

Por João Grassi

15/08/2025 - 20:40 h | Atualizada em 16/08/2025 - 0:14
Willian Oliveira, volante do Vitória
Willian Oliveira, volante do Vitória -

O Vitória vive um momento de muitos desfalques no elenco, sendo o meio-campo um dos setores mais afetados. O técnico Fábio Carille perdeu alguns atletas que atuam na função de volante, posição essencial para um importante fundamento defensivo: o desarme.

O Leão da Barra, inclusive, tem sofrido para executar este tipo de ação no Campeonato Brasileiro. De acordo com o aplicativo Sofascore, o time baiano possui a menor média de desarmes (14.4) entre todas as 20 equipes da Série A.

Entre os cinco jogadores do Vitória que mais desarmam no Brasileirão, três são volantes: Ronald (1.8 por jogo), Pepê (1.4 por jogo) e Willian Oliveira (1.4 por jogo). Dois deles não vão enfrentar o Juventude neste sábado, 16.

Volantes do Vitória indisponíveis

  • Gabriel Baralhas (Sobrecarga no adutor esquerdo e no púbis);
  • Ronald Lopes (Suspenso pelo terceiro cartão amarelo)
  • Rúben Ismael (Cirurgia para tratar lesão no menisco medial do joelho);
  • Willian Oliveira (Condropatia patelofemoral do joelho esquerdo).
Gabriel Baralhas, volante do Vitória
Gabriel Baralhas, volante do Vitória | Foto: Victor Ferreira I EC Vitória

Em entrevista após a derrota para o São Paulo no último sábado, 9, Carille lamentou a falta de opções disponíveis, mas afirmou ter “jogadores para todos os setores” com todos os retornos de atletas, entre suspensos e lesionados. A declaração do treinador, no entanto, ocorreu dias antes da cirurgia do português Rúben Ismael.

“Nesse jogo aqui, infelizmente, aconteceram várias coisas que nos impediram de ter todos à disposição", iniciou Carille.

"Se o mercado mostrar algo que nos acrescente, a gente tem que sentar com a diretoria e pensar. Mas no momento eu vejo que a gente tem jogadores para todo o setor, só foi uma questão mesmo desse jogo", completou.

Para enfrentar o Juventude, às 18h30 deste sábado, no Barradão, pela 20ª rodada do Brasileirão, o Vitória deve ter disponíveis os volantes Edenilson, Pepê e Ricardo Ryller.

x