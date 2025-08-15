Menu
HOME > ESPORTES
QUER FICAR!

Lucas Arcanjo e o futuro: interesse de clubes e desejo de permanecer no Vitória

Paredão rubro-negro fez revelações durante participação em um podcast

Marcello Góis

Por Marcello Góis

15/08/2025 - 11:02 h | Atualizada em 15/08/2025 - 11:20
Lucas Arcanjo é um dos atletas mais identificados com o Vitória
Lucas Arcanjo é um dos atletas mais identificados com o Vitória -

Ídolo recente e um dos principais nomes do Vitória nas últimas temporadas, o goleiro Lucas Arcanjo afirmou que se sente completamente à vontade no clube e não descarta encerrar a carreira no Barradão. Em entrevista ao Charla Podcast, o camisa 1 rubro-negro ressaltou que o foco, por enquanto, está na atual temporada, e que a definição sobre o futuro ficará para o fim do ano.

"Minha cabeça está aqui, quero ajudar o Vitória. No final do ano a gente resolve. Se for para sair, sai. Se não for, fico mais dois, três anos. Falei com o presidente: renova meu contrato por mais cinco anos que eu fico tranquilo. Imagina, o Lucas veio da base, passou pela reestruturação do clube… ficar até se aposentar seria muito especial", declarou.

Apesar do desejo manifestado pelo jogador, a diretoria rubro-negra já indicou que a venda de Arcanjo é considerada provável ao término da temporada. No dia 18 de junho, o presidente Fábio Mota admitiu que o goleiro desperta interesse de clubes do Brasil e do exterior e que existe a tendência de uma negociação.

"A gente tem o melhor goleiro do Brasil: Lucas Arcanjo. Desperta interesse de muitos clubes, do Brasil e de fora. A tendência é que ele seja vendido no fim do ano. Ele precisa também, ele quer, assim como o Vitória", afirmou Mota em entrevista ao Globo Esporte.

Vale salientar que em janeiro, Arcanjo chegou a receber uma proposta de R$ 6 milhões do Fluminense, mas o negócio não avançou por falta de acordo entre as partes.

Baiano de Piritiba, Lucas Willians Assis Arcanjo tem 26 anos e é formado nas divisões de base do Leão da Barra. Ele também teve parte de sua formação no Galícia, em 2015.

O goleiro foi fundamental nas conquistas do Campeonato Brasileiro da Série B de 2023 e do Campeonato Baiano de 2024. O arqueiro defendeu a meta rubro-negra em 216 oportunidades e contribuiu com duas assistências para gol.

