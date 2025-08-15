Vitória x Juventude: onde assistir, prováveis escalações e arbitragem

O Vitória encara o Juventude pela 20ª rodada do Brasileirão - Foto: Victor Ferreira I EC Vitória

O segundo turno do Brasileirão chegou e o Vitória está voltando para casa, onde já provou conseguir vencer em rodadas anteriores. Sem ganhar fora de casa em todo o torneio, o Leão da Barra recebe o Juventude no Barradão pela 20ª rodada, com a missão de somar três pontos e sair da boca da zona de rebaixamento.

Neste sábado, 16, às 18h30, os dois times se enfrentarão enquanto lutam contra o Z-4. De um lado, o Juventude amarga a penúltima posição com apenas 14 pontos, enquanto o Vitória ocupa a última fora da zona com 18.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Vindo de uma derrota por 2 a 0 contra o São Paulo no Morumbis, antecedida por uma sequência de três empates, o Vitória vem enfrentando um panorama gravíssimo de desfalques, com oito atletas retidos no departamento médico, mais um jogando com máscara para machucado no nariz e outros dois suspensos após a partida contra o Tricolor Paulista.

Já o Juventude conseguiu acumular uma sequência ainda pior - são quatro derrotas nos últimos cinco jogos, com Lucas Fernandes, Rafael Bilu, Rodrigo Sam, Marcos Paulo e Ewerthon como desfalques por ordens do departamento médico do clube.

Além da saída da zona, a partida tem um significado a mais para o Vitória - o reencontro com Thiago Carpini, técnico que deixou o Rubro-Negro no mês passado após a eliminação do Leão na Copa do Nordeste e seguiu diretamente para o Juventude, novo adversário no Barradão.

Transmissão

A partida será transmitida pelo pay-per-view Premiere FC

Prováveis escalações

O Vitória vem desfalcado de Zé Marcos, Ronald (ambos por suspensão), Matheuzinho (lesão na fáscia plantar do pé esquerdo), Claudinho (edema ósseo no pé direito), Raúl Cáceres (estiramento muscular na parte posterior da coxa direita), Baralhas (sobrecarga no adutor esquerdo e no púbis), Jamerson (operou fratura no tornozelo direito), Kauan (operou fratura no tornozelo esquerdo), Rúben Ismael (lesão no menisco medial do joelho esquerdo) e Willian Oliveira (condropatia patelofemoral no joelho esquerdo).

Vitória busca vencer o São Paulo pela primeira vez como visitante | Foto: Victor Ferreira I EC Vitória

Já o Juventude perdeu Rodrigo Sam (lesão nos adutores), Bilu (traumatismo no joelho), Lucas Fernandes (lesão na coxa), Ewerton (lesão na coxa) e Marcos Paulo (problemas físicos).

Vitória: Lucas Arcanjo; Edu, Lucas Halter, Neris e Ramon; Ryller, Pepê e Romarinho; Osvaldo, Erick e Renato Kayzer. Técnico: Fábio Carille.

Juventude: Jandrei; Reginaldo, Abner, Wilker Ángel e Marcelo Hermes; Caíque, Jadson e Mandaca; Gabriel Veron, Ênio e Gabriel Taliari. Técnico: Thiago Carpini.

Arbitragem