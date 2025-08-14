De volta ao Vitória, Laelson Lopes detalha função na Academia do Leão

Laelson Lopes retorna ao Vitória como coordenador metodológico da Academia do Leão - Foto: Karla Porto / EC Vitória

Agora coordenador metodológico da Academia de Futebol do Leão, Laelson Lopes terá mais uma missão importante nas categorias de base do Vitória. O profissional de 65 anos explicou com detalhes à respeito da nova função.

Em entrevista ao Portal A TARDE, Lopes comentou que seu principal objetivo é “fazer toda a coordenação da parte metodológica, não só da academia, mas de todos os núcleos”. A Academia do Leão funciona como uma escolinha de futebol do clube.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“O grande objetivo desse investimento que o Vitória fez é a captação de atletas para a iniciação e, consequentemente, para a base. Minha incumbência será fazer uma anamnese desses núcleos, dessas academias. Ver a parte metodológica, que já existe um projeto técnico, mas precisa ser colocado em prática. Acompanhar, monitorar e desenvolver para que, desses núcleos e também academias do estado e fora do estado, a gente possa ter mais um veículo de captação, de prospecção de atletas para o clube”, explicou.

De acordo com Lopes, existe um propósito de fomentar a criação de novos núcleos dentro de um método padrão estabelecido pelo clube. Ele é responsável por controlar o seguimento desse modelo.

“Vou dar cursos, treinar as equipes de professores que vão estar à frente dos núcleos e da academia, controlando toda essa parte de metodologia, estrutura das academias. Fazendo relacionamento com prefeituras que tenham interesse de levar o núcleo, ou até mesmo a Academia do Leão, para que a gente possa ampliar nesse sentido. Ter um controle maior, estar visitando, monitorando e desenvolvendo tudo, tanto o núcleo como a academia. Nesse aspecto metodológico, da organização, da estrutura, tudo isso”, finalizou o profissional.

Quarta passagem no Barradão

Laelson Lopes retorna ao Vitória apenas um mês após sua saída do time Sub-20. Esta será a quarta passagem dele pelas divisões de base do clube. Além deste período mais recente, de 2023 até julho deste ano, ele já trabalhou no clube entre 2017 e 2019. Anteriormente, esteve na Toca do Leão entre 1998 e 1999.