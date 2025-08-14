Menu
HOME > ESPORTES
ENTREVISTA

De volta ao Vitória, Laelson Lopes detalha função na Academia do Leão

Profissional de 65 anos agora é coordenador metodológico da escolinha de futebol rubro-negra

Por João Grassi

14/08/2025 - 21:13 h
Laelson Lopes retorna ao Vitória como coordenador metodológico da Academia do Leão
Laelson Lopes retorna ao Vitória como coordenador metodológico da Academia do Leão

Agora coordenador metodológico da Academia de Futebol do Leão, Laelson Lopes terá mais uma missão importante nas categorias de base do Vitória. O profissional de 65 anos explicou com detalhes à respeito da nova função.

Em entrevista ao Portal A TARDE, Lopes comentou que seu principal objetivo é “fazer toda a coordenação da parte metodológica, não só da academia, mas de todos os núcleos”. A Academia do Leão funciona como uma escolinha de futebol do clube.

“O grande objetivo desse investimento que o Vitória fez é a captação de atletas para a iniciação e, consequentemente, para a base. Minha incumbência será fazer uma anamnese desses núcleos, dessas academias. Ver a parte metodológica, que já existe um projeto técnico, mas precisa ser colocado em prática. Acompanhar, monitorar e desenvolver para que, desses núcleos e também academias do estado e fora do estado, a gente possa ter mais um veículo de captação, de prospecção de atletas para o clube”, explicou.

De acordo com Lopes, existe um propósito de fomentar a criação de novos núcleos dentro de um método padrão estabelecido pelo clube. Ele é responsável por controlar o seguimento desse modelo.

“Vou dar cursos, treinar as equipes de professores que vão estar à frente dos núcleos e da academia, controlando toda essa parte de metodologia, estrutura das academias. Fazendo relacionamento com prefeituras que tenham interesse de levar o núcleo, ou até mesmo a Academia do Leão, para que a gente possa ampliar nesse sentido. Ter um controle maior, estar visitando, monitorando e desenvolvendo tudo, tanto o núcleo como a academia. Nesse aspecto metodológico, da organização, da estrutura, tudo isso”, finalizou o profissional.

Leia Também:

Fora do Sub-20, Laelson Lopes diz receber notícia com "supresa"; veja
Vitória vence o Sport em jogo de cinco gols na Copa do Nordeste Sub-20
Enquete: você acha que desfalques impedem o Vitória de vencer em casa?

Quarta passagem no Barradão

Laelson Lopes retorna ao Vitória apenas um mês após sua saída do time Sub-20. Esta será a quarta passagem dele pelas divisões de base do clube. Além deste período mais recente, de 2023 até julho deste ano, ele já trabalhou no clube entre 2017 e 2019. Anteriormente, esteve na Toca do Leão entre 1998 e 1999.

Tags:

academia do leão ec vitória Laelson Lopes

Ver todas

x