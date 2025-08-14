Laelson Lopes retorna ao Vitória em novo cargo; saiba qual

Laelson Lopes está de volta ao Vitória - Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

Demitido do time Sub-20 após a eliminação no Campeonato Baiano, Laelson Lopes está de volta ao Vitória. O ex-treinador agora terá o cargo de coordenador metodológico da Academia do Leão.

A Academia do Leão funciona como uma escolinha de futebol do Vitória e fica localizada no Complexo Esportivo Benedito Dourado da Luz, logo ao lado do Barradão. A informação foi publicada inicialmente pelo Bahia Notícias, confirmada pelo Portal A TARDE.

Em entrevista ao A TARDE no dia de sua demissão no Sub-20, o profissional de 65 anos disse ter recebido com “surpresa” a decisão. No entanto, teve uma nova conversa com o presidente Fábio Mota e optou pelo retorno ao clube em nova função.

"Agradecer principalmente ao presidente Fábio Mota, já que em várias oportunidades nos tentaram tirar do cargo e ele foi aquela pessoa que firmemente confiou. Não sei qual narrativa foi passada para ele nesse momento, mas acabou que agora aconteceu a nossa saída e nós temos que agradecer a instituição e ao presidente que vem realizando um grande trabalho. Principalmente na reconstrução da nossa divisão de base", elogiou Lopes à época.

Esta será a quarta passagem de Laelson Lopes pelas divisões de base do Vitória. Além deste período mais recente de 2023 até julho deste ano, já trabalhou no clube entre 2017 e 2019. Anteriormente, esteve na Toca do Leão entre 1998 e 1999.