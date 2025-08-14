Vitória encara o Sport no Barradão pela Copa do Nordeste Sub-20

Técnico Rodrigo Chagas (esq) e sua comissão técnica em treinp com o time Sub-20 do Vitória - Foto: Karla Porto / EC Vitória

O time Sub-20 do Vitória volta a campo nesta quinta-feira, 14, às 16h, para enfrentar o Sport Recife, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste da categoria. A partida será no Barradão e a entrada do torcedor será mediante a doação de 1kg de alimento não perecível. Os Leõezinhos buscam a primeira vitória na competição.

Na estreia, o Leão empatou 2 a 2 com o Cruzeiro-PB, fora de casa, em João Pessoa. Com um ponto somado, divide a segunda colocação do grupo D com os paraibanos. O Sport lidera com três pontos, após goleada sobre o Americano de Bacabal-MA na primeira rodada.

A tendência é que o técnico Rodrigo Chagas escale a equipe com a base do primeiro jogo com Davi Barbosa; Gean, Messias, Jadson e Wanderson; Edenilson, Wendell e Lucas Lohan; Cabrobó, Vinícius e Francisco Emanoel.

Fórmula de disputa

Os dois primeiros colocados de cada grupo avançam às quartas de final, fase que será disputada em jogo único, assim como a semifinal. Em caso de empate, a decisão será nos pênaltis. Já a grande final terá dois jogos, com confrontos ida e volta.