Vitória vence o Sport em jogo de cinco gols na Copa do Nordeste Sub-20
Leãozinho da Barra derrotou a equipe pernambucana pelo placar de 3 a 2
Por João Grassi
Em um jogo de cinco gols com emoção até o final, o Vitória venceu o Sport pelo placar de 3 a 2 nesta quinta-feira, 14, pela primeira fase da Copa do Nordeste Sub-20. A partida foi realizada no Barradão.
O Leão da Barra saiu na frente com Emanoel, de pênalti, e ampliou com um gol de cabeça de Luís Fabiano. A equipe pernambucana chegou a empatar, mas Alexsandro Faísca marcou o terceiro já na reta final e garantiu a vitória.
Com o resultado, a equipe comandada por Rodrigo Chagas sobe para quatro pontos no Grupo D, precisando agora de um empate para garantir vaga nas quartas de final. Na estreia, a base rubro-negra empatou fora de casa com o Cruzeiro-PB.
A equipe paraibana, inclusive, empatou por 1 a 1 com o Americano-MA também nesta quinta. O resultado permitiu o Rubro-Negro assumir a liderança isolada da chave.
O Vitória atuou com: Davi; Papaterra, Luís Fabiano (Jadson), Ivan Henrique e Wanderson; Cadu, Luiz Guilherme (Airton) e Alejandro (Marcos Vinícius); Waldemir (Alexsandro Faísca), Emanoel (Paulo Roberto) e Vinícius (Juninho).
Próximo compromisso
A equipe Sub-20 do Vitória volta a campo às 15h da próxima quarta-feira, 20, novamente no Barradão, contra o Americano.
