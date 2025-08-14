Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

FÁBRICA DE TALENTOS

Vitória vence o Sport em jogo de cinco gols na Copa do Nordeste Sub-20

Leãozinho da Barra derrotou a equipe pernambucana pelo placar de 3 a 2

Por João Grassi

14/08/2025 - 18:43 h | Atualizada em 15/08/2025 - 15:38
Jogadores do Vitória comemoram gol
Jogadores do Vitória comemoram gol -

Em um jogo de cinco gols com emoção até o final, o Vitória venceu o Sport pelo placar de 3 a 2 nesta quinta-feira, 14, pela primeira fase da Copa do Nordeste Sub-20. A partida foi realizada no Barradão.

O Leão da Barra saiu na frente com Emanoel, de pênalti, e ampliou com um gol de cabeça de Luís Fabiano. A equipe pernambucana chegou a empatar, mas Alexsandro Faísca marcou o terceiro já na reta final e garantiu a vitória.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Com o resultado, a equipe comandada por Rodrigo Chagas sobe para quatro pontos no Grupo D, precisando agora de um empate para garantir vaga nas quartas de final. Na estreia, a base rubro-negra empatou fora de casa com o Cruzeiro-PB.

A equipe paraibana, inclusive, empatou por 1 a 1 com o Americano-MA também nesta quinta. O resultado permitiu o Rubro-Negro assumir a liderança isolada da chave.

O Vitória atuou com: Davi; Papaterra, Luís Fabiano (Jadson), Ivan Henrique e Wanderson; Cadu, Luiz Guilherme (Airton) e Alejandro (Marcos Vinícius); Waldemir (Alexsandro Faísca), Emanoel (Paulo Roberto) e Vinícius (Juninho).

Leia Também:

Laelson Lopes retorna ao Vitória em novo cargo; saiba qual
Enquete: você acha que desfalques impedem o Vitória de vencer em casa?
Vitória encara o Sport no Barradão pela Copa do Nordeste Sub-20
Vitória venceu o Sport pela Copa do Nordeste Sub-20
Vitória venceu o Sport pela Copa do Nordeste Sub-20 | Foto: Karla Porto / EC Vitória

Próximo compromisso

A equipe Sub-20 do Vitória volta a campo às 15h da próxima quarta-feira, 20, novamente no Barradão, contra o Americano.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Copa do Nordeste divisão de base ec vitória Sport Recife sub-20

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Jogadores do Vitória comemoram gol
Play

VÍDEO: torcedores do Santos invadem CT e protestam pós goleada sofrida

Jogadores do Vitória comemoram gol
Play

Carille se irrita com jornalista após ser confundido com Carpini

Jogadores do Vitória comemoram gol
Play

Assista lances de Kauê Furquim, a joia que o Bahia 'roubou' do Corinthians

Jogadores do Vitória comemoram gol
Play

Vídeo: tiros interrompem jogo do Mundial Sub-20 de Polo Aquático em Salvador

x