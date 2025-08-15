Vitória segue com muitos desfalques para jogo contra o Juventude; veja

Treino do Vitória no CT Manoel Pontes Tanajura - Foto: Victor Ferreira I EC Vitória

A última partida do Vitória no Brasileirão, a derrota para o São Paulo no último sábado, 9, foi marcada por um time rubro-negro bastante desfalcado. Apesar de dois retornos, o grande acúmulo de ausências segue para o próximo duelo na Série A.

De volta ao Barradão, o Vitória recebe o Juventude às 18h30 do próximo sábado, 16, pela abertura do returno. Dessa vez, o técnico Fábio Carille deve ter oito desfalques entre problemas físicos e suspensões.

A lista de desfalques é encabeçada pelos laterais Claudinho e Cáceres, os meio-campistas Baralhas, Matheuzinho, Rúben Ismael e Willian Oliveira, todos entregues ao departamento médico. Também são ausências o volante Ronald e o zagueiro Zé Marcos, ambos suspensos.

Além deles, o lateral-esquerdo Jamerson e o zagueiro Kauan já estão fora de combate por um longo período. Assim como Ismael, os dois passaram por cirurgias e não têm previsão de retorno aos gramados.

Fábio Carille terá problemas para enfrentar o Juventude | Foto: Victor Ferreira I EC Vitória

Retornos e time provável

A boa notícia para Fábio Carille fica pelos retornos do atacante Erick e do volante Pepê. Eles cumpriram suspensão contra o São Paulo e agora ficam novamente à disposição. Ambos, inclusive, devem ser titulares contra o Juventude.

Com isso, a escalação rubro-negra deve ter: Lucas Arcanjo; Edu, Neris, Lucas Halter e Ramon; Ryller, Pepê e Romarinho; Erick, Osvaldo e Renato Kayzer.

Vitória (16º colocado) e Juventude (19º colocado) travam um duelo direto na briga contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. O Leão da Barra acumula 18 pontos em 19 rodadas, enquanto o time gaúcho tem 14 pontos em 17 jogos disputados.