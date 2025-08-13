Vitória defende tabu histórico contra o Juventude no Barradão

Gustavo Mosquito decidiu para o Vitória no jogo contra o Juventude no Brasileirão 2024 no Barradão - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O Vitória entra em campo neste sábado, 16, às 18h30, no Barradão, pela 20ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, com o objetivo duplo de somar pontos preciosos na luta contra o rebaixamento e manter um tabu que já dura 25 anos diante do Juventude em Salvador.

A última derrota rubro-negra para o time gaúcho no Manoel Barradas aconteceu em 2000, pela Copa João Havelange, quando o Papo venceu por 1 a 0. Desde então, foram sete confrontos na capital baiana, com três vitórias do Leão e quatro empates. O duelo mais recente foi na Série B de 2023, quando as equipes ficaram no 0 a 0.

O último encontro das equipes no Santuário rubro-negro foi pelo Brasileirão 2024. O Leão da Barra venceu os gaúchos pelo placar mínimo, gol marcado pelo atacante Gustavo Mosquito em cobrança de pênalti.

Além do peso histórico, a partida tem contornos decisivos na tabela. O Vitória ocupa a 16ª posição, com 18 pontos, e já completou o primeiro turno. O Juventude, 19º colocado com 14 pontos, tem dois jogos a menos e pode ultrapassar o rubro-negro baiano em caso de triunfo.

O Leão da Barra vem de derrota para o São Paulo por 2 a 0 fora de casa, enquanto o Papo chega embalado após vencer o Corinthians por 2 a 1 no Alfredo Jaconi. O jogo também marca o retorno de Thiago Carpini ao Barradão, agora como treinador adversário.