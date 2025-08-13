Volante Rúben Ismael passa por cirurgia no joelho; saiba detalhes

Rúben Ismael foi submetido a uma artroscopia no joelho esquerdo - Foto: Divulgação / Vitória

Reforço recém contratado pelo Vitória na atual janela de transferências, Rúben Ismael foi submetido a uma artroscopia no joelho esquerdo para tratamento de uma lesão no menisco medial. O procedimento ocorreu nesta quarta-feira, 13.

De acordo com comunicado do clube, o volante português começará, a partir da próxima quinta-feira, 14, o protocolo de recuperação pós-cirurgia no Departamento de Saúde e Performance.

O Leão da Barra não informou o prazo para o retorno de Ismael às atividades. Conforme o jornalista Pedro Sento Sé, da rádio A TARDE FM, o jogador ficará de fora por, no mínimo, quatro semanas.

Anunciado há pouco menos de um mês, Rúben Ismael tem 26 anos e jogou pelo Vitória apenas uma vez. O meio-campista europeu saiu do banco de reservas no empate por 2 a 2 com o Palmeiras, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.