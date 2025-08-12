INCÓGNITA
Meia do Vitória passará por cirurgia e deve ser desfalque por longo período
Jogador sofreu um trauma no joelho esquerdo antes do jogo contra o São Paulo
Por Lucas Vilas Boas
O Vitória terá que lidar com o desfalque do meia Rúben Ismael por mais tempo do que se esperava. Diagnosticado com um trauma no joelho esquerdo antes da derrota sobre o São Paulo, no último sábado, 9, o português passará por cirurgia nesta quarta-feira, às 13h.
De acordo com o jornalista Pedro Sento Sé, no programa A TARDE Esporte Clube da A TARDE FM desta terça, 12, o jogador ficará de fora por pelo menos quatro semanas. O afastamento, contudo, pode ser mais demorado caso uma gravidade maior seja constatada durante o procedimento cirúrgico.
Cirurgia de Ruben Ismael ja está marcada para acontecer nesta quarta às 13h.— Pedro Sento Sé (@pedrosentose) August 12, 2025
No mínimo, jogador ficará fora por quatro semanas.
No entanto, afastamento pode ser mais demorado caso tenha uma gravidade maior que somente será constatada no procedimento. https://t.co/G0fInupB02
Contratado em julho, Rúben participou de apenas uma partida pelo Vitória até o momento. No empate em 2 a 2 contra o Palmeiras, no dia 3 de agosto, o atleta saiu do banco de reservas substituindo Matheuzinho e esteve em campo por 17 minutos com a camisa vermelha e preta
O português foi um dos oito desfalques do Leão para o jogo contra o São Paulo, no Morumbi, que acabou em derrota por 2 a 0 do Rubro-Negro. Além do português, o Leão continua com sete atletas no departamento médico.
A lista de baixas não para por aí. Para encarar o Juventude, no próximo sábado, 16, às 21h30, no Barradão, o técnico Fábio Carille não poderá contar com o zagueiro Zé Marcos e o volante Ronald Lopes, que receberam o terceiro cartão amarelo em São Paulo e vão cumprir suspensão.
Confira a lista de jogadores no Leão no departamento médico:
- Matheuzinho (lesão na fáscia plantar do pé esquerdo);
- Claudinho (edema ósseo no pé direito);
- Raúl Cáceres (estiramento muscular na parte posterior da coxa direita);
- Baralhas (sobrecarga no adutor esquerdo e no púbis);
- Jamerson (operou fratura no tornozelo direito);
- Kauan (operou fratura no tornozelo esquerdo);
- Rúben Ismael (trauma no joelho esquerdo);
- Willian Oliveira (condropatia patelofemoral no joelho esquerdo).
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes