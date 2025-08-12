Meia do Vitória passará por cirurgia e deve ser desfalque por longo período

Rúben Ismael, meio-campista do Vitória - Foto: Victor Ferreira | ECVitória

O Vitória terá que lidar com o desfalque do meia Rúben Ismael por mais tempo do que se esperava. Diagnosticado com um trauma no joelho esquerdo antes da derrota sobre o São Paulo, no último sábado, 9, o português passará por cirurgia nesta quarta-feira, às 13h.

De acordo com o jornalista Pedro Sento Sé, no programa A TARDE Esporte Clube da A TARDE FM desta terça, 12, o jogador ficará de fora por pelo menos quatro semanas. O afastamento, contudo, pode ser mais demorado caso uma gravidade maior seja constatada durante o procedimento cirúrgico.

Contratado em julho, Rúben participou de apenas uma partida pelo Vitória até o momento. No empate em 2 a 2 contra o Palmeiras, no dia 3 de agosto, o atleta saiu do banco de reservas substituindo Matheuzinho e esteve em campo por 17 minutos com a camisa vermelha e preta

O português foi um dos oito desfalques do Leão para o jogo contra o São Paulo, no Morumbi, que acabou em derrota por 2 a 0 do Rubro-Negro. Além do português, o Leão continua com sete atletas no departamento médico.

A lista de baixas não para por aí. Para encarar o Juventude, no próximo sábado, 16, às 21h30, no Barradão, o técnico Fábio Carille não poderá contar com o zagueiro Zé Marcos e o volante Ronald Lopes, que receberam o terceiro cartão amarelo em São Paulo e vão cumprir suspensão.

Confira a lista de jogadores no Leão no departamento médico: