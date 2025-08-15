Em boa fase, Arcanjo enaltece preparador de goleiros do Vitória

Lucas Arcanjo, goleiro do Vitória - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Eleito pelo canal Sportv como o melhor goleiro do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, Lucas Arcanjo tem sido um dos destaques do Vitória em uma temporada conturbada.

Uma característica que tem chamado a atenção em Arcanjo é a evolução no jogo com os pés, fator bastante presente no futebol moderno. Em entrevista coletiva nesta sexta-feira, 15, o goleiro comentou sobre o assunto.

“Meu pai sempre falava, na época, que, daqui a 10 anos, o goleiro que não soubesse jogar com os pés ia ter dificuldade no mercado. Aqui [no Vitória] a gente tem o professor [Itamar] Ferreira, que faz trabalhos excelentes voltados para isso. Então, é bem produtivo o trabalho”, iniciou.

Citado por Arcanjo na resposta anterior, Itamar Ferreira virou assunto específico da pergunta seguinte na coletiva. Para o arqueiro rubro-negro, sua boa fase se deve muito ao longo período de trabalho com o preparador de goleiros do clube.

“Com certeza. São 10 anos aqui de clube, acho que nove anos eu tenho com o professor [Itamar] Ferreira. Então, acho que tudo que eu conquistei hoje, ele está ao meu lado e tem o mérito dele também”, enalteceu.

Itamar Ferreira, preparador de goleiros do Vitória | Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Virada de chave

Após um primeiro turno finalizado na boca da zona de rebaixamento, o Vitória quer fazer diferente nos 19 jogos restantes do Brasileirão. O próximo compromisso será às 18h30 deste sábado, 16, no Barradão, contra o Juventude.

Para Lucas Arcanjo, o duelo direto na briga contra o rebaixamento é a chance de iniciar uma nova fase. “Espero que amanhã seja a nossa virada de chave para uma vitória muito importante aqui no Barradão. Jogar aqui é muito difícil para os visitantes e precisamos usar isso ao nosso favor, com o apoio da torcida para buscar os três pontos”, afirmou.