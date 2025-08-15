Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

PAREDÃO

Em boa fase, Arcanjo enaltece preparador de goleiros do Vitória

Goleiro citou o profissional rubro-negro em entrevista nesta sexta, 15

João Grassi

Por João Grassi

15/08/2025 - 17:35 h
Lucas Arcanjo, goleiro do Vitória
Lucas Arcanjo, goleiro do Vitória -

Eleito pelo canal Sportv como o melhor goleiro do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, Lucas Arcanjo tem sido um dos destaques do Vitória em uma temporada conturbada.

Uma característica que tem chamado a atenção em Arcanjo é a evolução no jogo com os pés, fator bastante presente no futebol moderno. Em entrevista coletiva nesta sexta-feira, 15, o goleiro comentou sobre o assunto.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

“Meu pai sempre falava, na época, que, daqui a 10 anos, o goleiro que não soubesse jogar com os pés ia ter dificuldade no mercado. Aqui [no Vitória] a gente tem o professor [Itamar] Ferreira, que faz trabalhos excelentes voltados para isso. Então, é bem produtivo o trabalho”, iniciou.

Citado por Arcanjo na resposta anterior, Itamar Ferreira virou assunto específico da pergunta seguinte na coletiva. Para o arqueiro rubro-negro, sua boa fase se deve muito ao longo período de trabalho com o preparador de goleiros do clube.

“Com certeza. São 10 anos aqui de clube, acho que nove anos eu tenho com o professor [Itamar] Ferreira. Então, acho que tudo que eu conquistei hoje, ele está ao meu lado e tem o mérito dele também”, enalteceu.

Itamar Ferreira, preparador de goleiros do Vitória
Itamar Ferreira, preparador de goleiros do Vitória | Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Leia Também:

Lucas Arcanjo e o futuro: interesse de clubes e desejo de permanecer no Vitória
Vitória vai vencer o Juventude? Saiba os palpites das IAs
Lucas Arcanjo assume jogo ruim após derrota do Vitória

Virada de chave

Após um primeiro turno finalizado na boca da zona de rebaixamento, o Vitória quer fazer diferente nos 19 jogos restantes do Brasileirão. O próximo compromisso será às 18h30 deste sábado, 16, no Barradão, contra o Juventude.

Para Lucas Arcanjo, o duelo direto na briga contra o rebaixamento é a chance de iniciar uma nova fase. “Espero que amanhã seja a nossa virada de chave para uma vitória muito importante aqui no Barradão. Jogar aqui é muito difícil para os visitantes e precisamos usar isso ao nosso favor, com o apoio da torcida para buscar os três pontos”, afirmou.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

ec vitória entrevista lucas arcanjo

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Lucas Arcanjo, goleiro do Vitória
Play

VÍDEO: torcedores do Santos invadem CT e protestam pós goleada sofrida

Lucas Arcanjo, goleiro do Vitória
Play

Carille se irrita com jornalista após ser confundido com Carpini

Lucas Arcanjo, goleiro do Vitória
Play

Assista lances de Kauê Furquim, a joia que o Bahia 'roubou' do Corinthians

Lucas Arcanjo, goleiro do Vitória
Play

Vídeo: tiros interrompem jogo do Mundial Sub-20 de Polo Aquático em Salvador

x