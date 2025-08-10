DECEPCIONADO
Lucas Arcanjo assume jogo ruim após derrota do Vitória
O Rubro-Negro perdeu por 2 a 0 fora de casa para o São Paulo e fechou o primeiro turno do Brasileirão sem vencer fora do Barradão
Por Marina Branco
O Vitória viveu uma noite difícil neste sábado, 9, no Morumbis, contra o São Paulo. Reforçando a estatística de quem não vence fora de casa desde o início da temporada no Brasileirão, o Rubro-Negro perdeu por 2 a 0, reafirmando seu lugar como porteiro da zona de rebaixamento e preocupando para segunda metade do torneio.
Um dos primeiros a assumir as dificuldades vividas foi também um dos poucos titulares absolutos restantes após a maré de lesões que deixou oito retidos no departamento médico - Lucas Arcanjo. O goleiro do Vitória comentou o jogo em tom de decepção, e projetou o próximo duelo contra o Juventude, dentro do Barradão, no próximo sábado, 16.
"A gente sabia que esse jogo não ia ser fácil. Não fizemos um bom jogo, a gente sabe disso, das nossas responsabilidades. Agora é tirar algumas coisas boas que a gente fez no jogo, porque a gente tem um jogo muito importante dentro de casa", avaliou.
O técnico Fábio Carille chegou a mostrar desgrado com a performance de arcanjo na partida, comentando o desempenho do goleiro na coletiva pós-jogo: "Lucas Arcanjo pouco trabalhou na partida. Tomamos o gol de uma infiltração pela direita, que a gente sabe que o São Paulo vem fazendo muito bem".
