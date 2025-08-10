Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

DECEPCIONADO

Lucas Arcanjo assume jogo ruim após derrota do Vitória

O Rubro-Negro perdeu por 2 a 0 fora de casa para o São Paulo e fechou o primeiro turno do Brasileirão sem vencer fora do Barradão

Por Marina Branco

10/08/2025 - 12:40 h
Lucas Arcanjo pelo Vitória
Lucas Arcanjo pelo Vitória -

O Vitória viveu uma noite difícil neste sábado, 9, no Morumbis, contra o São Paulo. Reforçando a estatística de quem não vence fora de casa desde o início da temporada no Brasileirão, o Rubro-Negro perdeu por 2 a 0, reafirmando seu lugar como porteiro da zona de rebaixamento e preocupando para segunda metade do torneio.

Um dos primeiros a assumir as dificuldades vividas foi também um dos poucos titulares absolutos restantes após a maré de lesões que deixou oito retidos no departamento médico - Lucas Arcanjo. O goleiro do Vitória comentou o jogo em tom de decepção, e projetou o próximo duelo contra o Juventude, dentro do Barradão, no próximo sábado, 16.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Vitória ganha dois novos desfalques para o próximo jogo do Brasileirão
Em noite de estreias, Vitória perde para o São Paulo
Com nove jogadores no DM, Vitória estreia Romarinho e Ramon

"A gente sabia que esse jogo não ia ser fácil. Não fizemos um bom jogo, a gente sabe disso, das nossas responsabilidades. Agora é tirar algumas coisas boas que a gente fez no jogo, porque a gente tem um jogo muito importante dentro de casa", avaliou.

O técnico Fábio Carille chegou a mostrar desgrado com a performance de arcanjo na partida, comentando o desempenho do goleiro na coletiva pós-jogo: "Lucas Arcanjo pouco trabalhou na partida. Tomamos o gol de uma infiltração pela direita, que a gente sabe que o São Paulo vem fazendo muito bem".

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

ec vitória lucas arcanjo São Paulo

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Lucas Arcanjo pelo Vitória
Play

Assista lances de Kauê Furquim, a joia que o Bahia 'roubou' do Corinthians

Lucas Arcanjo pelo Vitória
Play

Vídeo: tiros interrompem jogo do Mundial Sub-20 de Polo Aquático em Salvador

Lucas Arcanjo pelo Vitória
Play

Salatiel: de carrasco a esperança do América-RN na Série D 2025

Lucas Arcanjo pelo Vitória
Play

Ex-jogador do Santos dá voadora em suposto ladrão; assista vídeo

x