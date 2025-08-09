Vitória ganha dois novos desfalques para o próximo jogo do Brasileirão

Zé Marcos é um dos novos desfalques do Vitória no Brasileirão - Foto: Victor Ferreira I EC Vitória

Como se já não bastassem os nove nomes retidos no departamento médico, o Vitória ganhou dois novos desfalques para o jogo contra o Juventude pela 20ª rodada do Brasileirão. Se a escalação do jogo contra o São Paulo já tinha sido mais complicada, com a bola rolando tudo piorou, com duas novas ausências por suspenção.

Aos 31 minutos do primeiro tempo, uma falta em Ferreira rendeu um cartão amarelo ao já pendurado Zé Marcos, que passa a desfalcar ainda mais o Leão da Barra.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Poucos minutos depois, mais problemas batendo na porta. Por uma falta em Ferraresi, o volante Ronald Lopes recebeu seu amarelo, desfalcando também o Rubro-Negro.

Os dois se juntam a Matheuzinho (lesão na fáscia plantar do pé esquerdo), Claudinho (edema ósseo no pé direito), Raúl Cáceres (estiramento muscular na parte posterior da coxa direita), Baralhas (sobrecarga no adutor esquerdo e no púbis), Jamerson (operou fratura no tornozelo direito), Kauan (operou fratura no tornozelo esquerdo), Rúben Ismael (trauma no joelho esquerdo) e Willian Oliveira (condropatia patelofemoral no joelho esquerdo) como desfalques para o próximo jogo até então.

Os desfalques deixam o Rubro-Negro sem um lateral-direito de origem, puxando maior participação dos novatos, como Ramon e Romarinho, que estrearam contra o São Paulo.