ESPORTES
SE RETOU!

Carille se irrita com jornalista após ser confundido com Carpini

Chateação ocorreu por equívoco de repórter durante a coletiva de imprensa

Marcello Góis

Por Marcello Góis

18/08/2025 - 8:01 h
Fábio Carille durante entrevista coletiva no Barradão
Fábio Carille durante entrevista coletiva no Barradão -

A revolta com mais um resultado perdido nos acréscimos no Barradão se estendeu durante a entrevista coletiva do técnico Fábio Carille. Após o Vitória deixar escapar a vitória diante do Juventude, uma situação desagradável ocorreu na sala de imprensa jornalista João Borges Bougê.

Durante a pergunta, um repórter confundiu o atual treinador rubro-negro com o ex-técnico Thiago Carpini. A situação incômoda gerou um climão e Carille não escondeu a chateação ao ser confundido e deixou claro ao salientar por duas vezes.

Visivelmente irritado com a associação, o treinador rebateu de forma direta: “Não sou o Carpini”. Imediatamente o profissional de imprensa se desculpou e prosseguiu a pergunta, contudo Carille fez questão de reforçar antes dar sua resposta: “Eu sou outro técnico, não sou o Carpini”.


Em campo, o Vitória vencia bem o Juventude ao abrir 2 a 0 e com um jogador a mais em campo desde os primeiros minutos de jogo. A expulsão do zagueiro Neris foi determinante e mudou a história da partida.

Com o número de jogadores iguais, o Juventude conseguiu empatar o jogo com gols marcados por Igor Formiga e Nenê, em cobrança de pênalti nos acréscimos, frustrando os mais de 27 mil rubro-negros presentes ao Barradão. Renato Kayzer fez os gols do Leão da Barra.

Com a goleada do Vasco da Gama fora de casa diante do Santos, o Vitória caiu uma posição e voltou para a zona de rebaixamento após cinco rodadas. Agora, a equipe ocupa a 17ª posição com 19 pontos somados em 20 rodadas.

O próximo compromisso do time vermelho e preto será no dia 25 de agosto, na próxima segunda-feira, contra o líder Flamengo, no Maracanã, pela 21ª rodada do Brasileirão.

Chateação coletiva Fábio Carille Vitória x Juventude

