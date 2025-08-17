Menu
HOME > ESPORTES
COMPLICOU!

Rodada castiga e Vitória cai para o Z-4 com goleada histórica do Vasco

Rubro-Negro empatou com o Juventude e perdeu chance de dormir fora da zona

Por Lucas Vilas Boas

17/08/2025 - 18:04 h | Atualizada em 17/08/2025 - 22:49
Renato Kayzer, atacante do Vitória
Renato Kayzer, atacante do Vitória

Os dois pontos que o Vitória deixou escapar contra o Juventude, ficaram ainda mais caros neste domingo, 17. Em jogo histórico, o Vasco goleou o Santos por 6 a 0 fora de casa, no Morumbis, ultrapassou o Rubro-Negro, que caiu para a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.

Outra equipe que se preocupa com o Z-4, o Grêmio também venceu o Atlético-MG por 3 a 1 fora de casa e abriu quatro pontos de diferença em relação ao Leão. A equipe do técnico Fábio Carille ocupa a 17ª posição com 19 pontos somados em 20 rodadas — uma/duas partidas a mais em relação à todos os concorrentes na luta da parte de baixo da tabela.

Leia Também:

Carpini aponta ponto fraco do Vitória após arrancar empate no Barradão
Carille reconhece deficiência do Vitória, que volta a sofrer no fim
Expulso, zagueiro desfalca o Vitória para encarar o Flamengo

Com o resultado maiúsculo, o Vasco subiu para a 16ª colocação, empatou com o Vitória em número de pontos, mais possui dois triunfos a mais, além da diferença do saldo de gols e dois jogos a menos. Já o Grêmio subiu para a 13ª colocação com 23 pontos em 19 jogos.

Lucas Piton, Rayan, David, Tchê Tchê e dois de Philippe Coutinho: foram estes os seis gols do Vasco sobre o Santos. O time carioca foi eficiente nos contra-ataques e dominou o segundo tempo, enquanto o Peixe pouco conseguiu criar oportunidades e sofreu com falhas defensivas.

campeonato brasileiro santos vasco vitória

