Rodada castiga e Vitória cai para o Z-4 com goleada histórica do Vasco

Renato Kayzer, atacante do Vitória - Foto: Victor Ferreira | ECVitória

Os dois pontos que o Vitória deixou escapar contra o Juventude, ficaram ainda mais caros neste domingo, 17. Em jogo histórico, o Vasco goleou o Santos por 6 a 0 fora de casa, no Morumbis, ultrapassou o Rubro-Negro, que caiu para a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.

Outra equipe que se preocupa com o Z-4, o Grêmio também venceu o Atlético-MG por 3 a 1 fora de casa e abriu quatro pontos de diferença em relação ao Leão. A equipe do técnico Fábio Carille ocupa a 17ª posição com 19 pontos somados em 20 rodadas — uma/duas partidas a mais em relação à todos os concorrentes na luta da parte de baixo da tabela.

Com o resultado maiúsculo, o Vasco subiu para a 16ª colocação, empatou com o Vitória em número de pontos, mais possui dois triunfos a mais, além da diferença do saldo de gols e dois jogos a menos. Já o Grêmio subiu para a 13ª colocação com 23 pontos em 19 jogos.

Lucas Piton, Rayan, David, Tchê Tchê e dois de Philippe Coutinho: foram estes os seis gols do Vasco sobre o Santos. O time carioca foi eficiente nos contra-ataques e dominou o segundo tempo, enquanto o Peixe pouco conseguiu criar oportunidades e sofreu com falhas defensivas.