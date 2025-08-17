Carpini aponta ponto fraco do Vitória após arrancar empate no Barradão

Thiago Carpini, técnico do Juventude - Foto: Divulgação | Juventude

Pouco mais de um mês após ser demitido pelo Vitória, o técnico Thiago Carpini reencontrou o Barradão neste sábado, 16, e conseguiu arrancar um empate no último lance da partida, levando um ponto para Porto Alegre.

O treinador lamentou a expulsão logo aos nove minutos do primeiro tempo e destacou que o “aspecto emocional” do Rubro-Negro poderia favorecer uma reação do clube gaúcho caso a equipe mandante não tivesse a vantagem numérica.

Com o resultado, o Juventude ultrapassou o Fortaleza e chegou aos 15 pontos somados em 18 partidas — duas a menos que o Vitória. Se somar pontos nos dois jogos atrasados — contra Palmeiras (Fora) e Vasco (Casa) — a distância será indiscutivelmente menor.

"A gente conseguiu empurrar o adversário para o campo defensivo. Mostra como teríamos totais condições de fazer um jogo diferente se estivéssemos com igualdade numérica desde o início. Acho até que se tivessemos mais tempo, teriamos até condições de empurrar ainda mais o adversário levando em consideração uma coisa que eu conheço muito aqui no Vitória, que é o aspecto emocional quando as coisas não caminham bem no Barradão", disse Thiago Carpini.

O fator mental também foi pauta na entrevista coletiva do técnico Fábio Carille, que cobrou "malandragem" ao Vitória para ter disciplina nos minutos finais. O roteiro de gol sofrido nos acréscimos se repete na temporada e o comandante admitiu a deficiência do Leão.

"Dos quatro jogos que eu fiz em casa, os quatro aconteceram isso (sofrer gol no final), contra o Bragantino a bola não entrou, não sei como, por Deus, que eles não fizeram gols em nós na parte final", diz trecho da fala do comandante.