PROBLEMA RECONHECIDO

Carille reconhece deficiência do Vitória, que volta a sofrer no fim

Jogos do Vitória amargam o mesmo roteiro: resultado cedido nos minutos finais

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

16/08/2025 - 22:44 h | Atualizada em 17/08/2025 - 10:35
Fábio Carille, técnico do Vitória
Fábio Carille, técnico do Vitória -

O Vitória trocou de comando técnico neste meio de temporada, mas um problema continua assombrando Fábio Carille assim como deixou dores de cabeça em Carpini: os gols sofridos nos minutos finais. Neste sábado, 16, o Vitória voltou a ser vazado nos acréscimos do jogo contra o Juventude e ficou só no empate no Barradão.

O problema foi reconhecido por Carille na entrevista coletiva após o empate em 2 a 2. Para o treinador, a falta de "malandragem" e "parte física" fez o Rubro-Negro sofrer nos minutos finais até mesmo no único jogo que o Leão venceu sob comando do treinador: contra o Bragantino, por 1 a 0. Recentemente, o Leão vacilou nos confrontos contra o Palmeiras (2 x 2), Sport (2 x 2) e Internacional (1 x 0) e sofreu nos minutos finais.

"Dos quatro jogos que eu fiz em casa, os quatro aconteceram isso (sofrer gol no final), contra o Bragantino a bola não entrou, não sei como, por Deus, que eles não fizeram gols em nós na parte final. Requer uma malandragem maior, requer uma parte física melhor, sei dos desfalques e das improvisações, mas a gente fez o resultado. Nós todos — técnico, comissão e jogadores — temos que estar tristes e bravos, mas temos que olhar para frente", analisou o técnico.

O Vitória abriu 2 a 0 com dois gols do atacante Renato Kayzer, viu o zagueiro Neris ser expulso, recuou durante a partida e sofreu dois gols que selaram o empate na 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. A falta de confiança e inteligência tática também é uma das deficiências do Leão segundo Carille.

"Perde a confiança durante o jogo, começa a se desfazer da bola invés de rodar ela e fazer o adversário correr, entra a parte física também, que muitos jogadores sentem, tive que fazer uma substituição por conta da expulsão do Neris. São vários fatores que faz com que isso aconteça", disse.

"Principalmente faltando 20-25 minutos, os quatro jogos meus aqui, a gente sofreu muito e todos eles estando com resultado a favor. Uma malandragem maior, prender a bola na frente, segurar e rodar, ter uma leitura melhor dentro da área. Tomamos mais um gol de bola parada e a gente vêm treinando muito", completou.

O atacante Renato Kayzer também reconheceu a falta de "malandragem" do Vitória. Na saída do gramado, o camisa 79 desabafou frente às câmeras e revelou "vontade de esculachar" com a "infantilidade" da equipe rubro-negra.

x