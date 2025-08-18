Vitória ainda não venceu quando teve superioridade numérica em 2025

Renato Kayzer, atacante do Vitória - Foto: Victor Ferreira | ECVitória

Seja pela falta de mentalidade apontada até por Thiago Carpini ou pela lista extensa de desfalques no DM, o fato é o seguinte: o Vitória não consegue lidar com vantagem numérica em 2025. Sempre que esteve com um jogador a mais na atual temporada, o Rubro-Negro não conseguiu aproveitar a oportunidade e voltou insatisfeito para casa.

O cenário se repetiu mais uma vez neste sábado, 16, no empate em 2 a 2 contra o Juventude, em que o Leão esteve em campo por 62 minutos com um jogador a mais, conseguiu marcar dois gols, mas viu o zagueiro Neris ser expulso e deixar o jogo equilibrado novamente.

A falta de "malandragem" pesou juntamente com a parte física e o Vitória cedeu o empate no último lance da partida no Barradão. Em 2025, o Rubro-Negro também contou com vantagem numérica em outras cinco partidas — que terminaram em derrota ou em um empate frustrante.

Confira os jogos em que o Vitória atuou com determinada minutagem com vantagem numérica:

Vitória 1 x 1 Bahia - Jogou por 16 minutos com um jogador a mai s (Cauly expulso aos 92);

com um jogador a mai (Cauly expulso aos 92); Vitória 1 x 1 Universidad Católica - Jogou por 34 minutos com um jogador a mais (Jesús Luis Castillo expulso);

com um jogador a mais (Jesús Luis Castillo expulso); Bahia 2 x 1 Vitória - Jogou por 72 minutos com um jogador a mais (Jean Lucas expulso);

com um jogador a mais (Jean Lucas expulso); Universidad Católica 1 x 0 Vitória - Jogou por 78 minutos com um jogador a mais (Rooney Anderson expulso);

com um jogador a mais (Rooney Anderson expulso); Vitória 0 x 0 Cruzeiro - Jogou por 60 minutos com um jogador a mais (Eduardo expulso);

com um jogador a mais (Eduardo expulso); Vitória 2 x 2 Juventude - Jogou por 62 minutos com um jogador a mais (Cipriano expulso);

A situação é preocupante a ponto do atacante Renato Kayzer desabafar em frente às câmeras. Na saída dos gramados em entrevista aos canais SporTV, o camisa 79 se revoltou e revelou "vontade de esculachar" com a "infantilidade" do Rubro-Negro durante a partida.