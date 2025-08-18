Vitória perde força no Barradão e acumula fracassos em 2025; relembre

Estádio Manoel Barradas, o Barradão - Foto: Victor Ferreira / ECV

O mando de campo sempre foi um trunfo para o Vitória, que historicamente se impõe na presença da torcida rubro-negra. No entanto, a atual temporada tem sido de frustrações nos jogos realizados no Barradão, com eliminações e tropeços acumulados, muitos deles doloridos.

O empate por 2 a 2 com o Juventude no último sábado, 16, foi mais um resultado decepcionante no Barradão com roteiro parecido: vantagem perdida para o adversário já na reta final do jogo, assim como ocorreu nos duelos anteriores contra Palmeiras e Sport.

O problema é ainda mais grave se baseando nos últimos 15 jogos no estádio. São apenas três vitórias como mandante neste recorte, além de quatro derrotas e uma coleção de empates: oito no total, sendo cinco deles entregando vantagens no placar.

Últimos 15 jogos do Vitória no Barradão

Vitória 2 x 2 Juventude - Brasileirão

Vitória 2 x 2 Palmeiras - Brasileirão

Vitória 2 x 2 Sport - Brasileirão

Vitória 1 x 0 RB Bragantino - Brasileirão

Vitória 0 x 1 Confiança - Copa do Nordeste

Vitória 0 x 0 Cruzeiro - Brasileirão

Vitória 0 x 1 Santos - Brasileirão

Vitória 2 x 1 Vasco da Gama - Brasileirão

Vitória 1 x 1 Defensa y Justicia - Copa Sul-Americana

Vitória 1 x 1 Grêmio - Brasileirão

Vitória 0 x 1 Cerro Largo - Copa Sul-Americana

Vitória 2 x 1 Fortaleza - Brasileirão

Vitória 1 x 2 Flamengo - Brasileirão

Vitória 1 x 1 Universidad Católica - Copa Sul-Americana

Vitória 1 x 1 Bahia - Campeonato Baiano

Dos quatro jogos que eu fiz em casa, os quatro aconteceram isso (sofrer no final). Contra o Bragantino a bola não entrou, não sei como, por Deus, que eles não fizeram gols em nós na parte final Fábio Carille - Técnico do Vitória

Quinto pior mandante do Brasileirão, o Vitória já não empatava três jogos seguidos em casa pela Série A desde 2010, ano que, inclusive, culminou no rebaixamento do clube à Série B.

Além disso, a força no Barradão não foi um fator preponderante em nenhuma das cinco competições que o Leão participou em 2025.

Vitória como mandante nas competições de 2025

Copa do Brasil - Eliminado para o Náutico na 2ª fase

Campeonato Baiano - Derrotado na final para o Bahia

Copa Sul-Americana - Não venceu nenhum dos três jogos

Copa do Nordeste - Eliminado para o Confiança nas quartas de final

Campeonato Brasileiro - Quinto pior mandante entre 20 equipes

Torcida não decepcionou nas arquibancadas

Apesar do momento ruim, a torcida do Vitória lotou as arquibancadas do Estádio Manoel Barradas diante do Juventude. Foram 27.356 rubro-negros presentes e uma nova decepção, dessa vez contra uma equipe que sequer tinha pontuado como visitante no Brasileirão.

O próximo compromisso do Vitória no Barradão será diante do Atlético-MG, no próximo dia 31. No entanto, o Rubro-Negro antes visita o Flamengo no Maracanã, às 21h da próxima segunda-feira, 25, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.