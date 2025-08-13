Adversário do Vitória, Juventude é o pior visitante do Brasileirão

Vitória e Juventude fazem confronto direto no Barradão para escapar do Z-4 - Foto: Victor Ferreira / EC VItória

O Vitória terá um adversário com retrospecto negativo longe de casa na próxima rodada do Brasileirão. No próximo sábado, 16, às 18h30, no Barradão, o Leão da Barra recebe o Juventude, pior visitante da competição segundo levantamento da UFMG.

A equipe gaúcha disputou oito partidas fora de casa e perdeu todas, somando 0% de aproveitamento. O desempenho como visitante contrasta com a campanha do próprio Vitória, que tenta aproveitar o fator casa para se afastar da zona de rebaixamento.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Ainda de acordo com os dados, o próprio Leão da Barra é o segundo pior visitante do torneio, com 18,5% de aproveitamento, seguido pelo Fortaleza, com 19%.

Porém, no Barradão, o rubro-negro baiano tem mostrado mais competitividade e espera manter a escrita positiva diante da torcida.

Vitória e Juventude se enfrentam em um confronto direto para escapar da zona de rebaixamento. A expectativa é de casa cheia, ainda mais com a promoção anunciada para sócios-torcedores levarem um acompanhante pagando valor reduzido no ingresso.

Após derrota para o São Paulo fora de casa, o Leão da Barra inicia o returno com 18 pontos ganhos em 19 jogos e não vence há cinco partidas.

Já o time Jaconero, motivado após vencer o Corinthians em casa na última partida por 2 a 1 no Alfredo Jaconi, soma 14 pontos e ainda tem dois jogos a menos que o Leão da Barra no Brasileiro. A partida marca o reencontro de Thiago Carpini com o Vitória após um mês.