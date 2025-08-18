"PRECISAMOS MELHORAR
Carille clama por evolução física no Vitória e aponta urgência no DM
Treinador lamentou os gols sofridos no fim dos jogos na temporada
Por Lucas Vilas Boas
Uma das razões do Vitória ter repetido o mesmo roteiro neste sábado, 16, e voltar a sofrer gol no fim, para o técnico Fábio Carille, são os desfalques. Desde que chegou ao Rubro-Negro, a parte física do elenco é pauta garantida nas entrevistas coletivas do comandante — uma vez que o Leão amarga, por exemplo, nove jogadores do departamento médico neste momento.
Antes do empate em 2 a 2 contra o Juventude, o atacante Romarinho sofreu uma lesão na panturrilha direita e desfalcou o clube baiano depois de finalmente estar apto para estrear com a camisa rubro-negra. O jogador esteve em campo por 71 minutos na derrota contra o São Paulo.
"Eu já falei isso em outras coletivas, precisamos melhorar nossa parte física. Nosso departamento médico está lotado também por isso, são jogos desgastantes e na reta final o corpo não está preparado, aí sente as lesões. São nove jogadores lesionados e dois suspensos. Precisamos melhorar a parte física para suportar mais os jogos. Foi assim contra o Sport, Palmeiras, e contra o Bragantino eu não sei como a bola não entrou. Ficamos chateados, mas temos que olhar para frente", analisou Fábio Carille.
A boa notícia do Vitória para encarar o Flamengo no próximo domingo é a volta de Zé Marcos e Ronaldo, que cumpriram suspensão contra o clube gaúcho. O zagueiro Neris, contudo, vai ser mais uma baixa no sistema defensivo rubro-negro após ser expulso contra o Juventude.
Confira o boletim médico do Leão:
- Matheuzinho - Lesão na fáscia plantar pé esquerdo. Encontra-se em tratamento.
- Claudinho - Edema ósseo no pé direito. Encontra-se em tratamento.
- Raúl Cáceres - Estiramento muscular em posterior da coxa direita. Encontra-se em tratamento.
- Baralhas - Sobrecarga no adutor esquerdo e no púbis.
- Jamerson - Nove semanas de cirurgia de fratura do tornozelo direito. Encontra-se em tratamento.
- Kauan - Nove semanas de cirurgia de fratura do tornozelo esquerdo. Encontra-se em tratamento.
- Rúben Ismael - Atleta encontra-se em tratamento pós-operatório de uma lesão no menisco medial do joelho esquerdo.
- Willian Oliveira - Condropatia patelofemoral do joelho esquerdo. Em transição.
- Romarinho - Atleta teve lesão na panturrilha direita e está em tratamento.
